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10 червня 2020, середа, 13:52 6
Кабмін 2020-06-10T14:31:21+03:00
Українські Новини
Меморандум МВФ не передбачає підвищення комунальних тарифів для населення, - Шмигаль

Меморандум МВФ не передбачає підвищення комунальних тарифів для населення, - Шмигаль

Елена Новикова
МВФ, Міжнародний валютний фонд, Денис Шмигаль, тарифи на комуналку, Співпраця з МВФ, Меморандум з МВФ
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

За заявою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про підвищення комунальних тарифів в Меморандумі співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не йдеться, як і про підвищення пенсійного віку.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна", передають Українські Новини.

"Наше завдання сьогодні подивитися і зробити так, щоб тарифи були економічно обґрунтованими і головне, були комфортними і зрозумілими для людей. Над цим ми повинні працювати, і про підвищення тарифів не йдеться", - сказав Шмигаль.

При цьому він додав, що ціна газу в тарифах прописана на рівні 6,5 тис. гривень/тис. куб. м газу, однак на ринку ціна газу на даний момент в 2 рази нижче - 3,2 тис. гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, за заявою міністра фінансів Сергія Марченка, співпраця з МВФ дозволить знизити ціну на газ.

Тим часом в Міненерго назвали умову для зниження тарифів на тепло.

Крім того, Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення. Їх до кінця сезону підвищувати не планується, як повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус.

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