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10 червня 2020, середа, 08:08 12
Економіка 2020-06-10T09:00:02+03:00
Українські Новини
МВФ схвалив нову кредитну програму для України на $5 млрд

МВФ схвалив нову кредитну програму для України на $5 млрд

Валерия Драгомирова
МВФ, Кредит, меморандум МВФ
МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив нову кредитну програму для України у вівторок, 9 червня, розмір першого траншу становитиме 2,1 млрд доларів.

Про це сказано в повідомленні МВФ, передають Українські Новини.

Рада директорів МВФ ухвалила рішення 9 червня.

Обсяг програми становить 5 млрд доларів, термін зберігання – 18 місяців.

При цьому перший транш очікується в розмірі 2,1 млрд доларів буде виділено 11 червня і надійде до держбюджету України.

Це дозволить забезпечити соціальний захист населення, в тому числі вжити заходів щодо запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, а також - забезпечити своєчасне здійснення виплат за борговими зобов'язаннями.

Програма Stand-by зосереджена на ключове завдання - підтримку макроекономічної і фінансової стабільності, і охоплення, серед іншого, таких сфер як: фіскальна політика; монетарна політика; політика фінансового сектору; енергетична політика та антикорупційна політика.

Наявність програми МВФ відкриє можливості для отримання фінансової підтримки від низки міжнародних партнерів, зокрема від Світового банку і Європейського Союзу.

Після завершення внутрішніх процедур МВФ, пов'язаних з схваленням програми, тексти Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику, які містять заходи, які необхідно здійснити Україні протягом дії програми, будуть опубліковані на офіційних сайтах МВФ, Міністерства фінансів України та Національного банку України.

Раніше Українські Новини писали про те, коли опублікують меморандум з МВФ .

 

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