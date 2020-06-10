Україна зобов'язалася продовжити оптимізацію шкіл після закінчення кризи, - проєкт меморандуму з МВФ

В той час, як МВФ схвалив кредитну програму, Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом продовжити оптимізацію шкіл після закінчення кризи,

Про це йдеться в переданому Міжнародного валютного фонду (МВФ) проєкті меморандуму для розгляду раді директорів, передають Українські Новини.

"Одразу після того, як криза послабне, ми інтенсифікуємо реформу освіти. Ми продовжимо оптимізацію шкільної мережі початкової та середньої освіти, підвищимо капітальні витрати на реновацію будівель і забезпечимо школи необхідною інфраструктурою", - йдеться в документі.

Також Україна зобов'язалася розпочати реформу шкільних програм, поліпшити стимулювання вчителів, зокрема законодавчі зміни про реструктуризацію їх зарплати, але при цьому залишити систему освіти "фіскально допустимою".

Також Україна обіцяє трансформувати систему фінансування ВНЗ і прив'язати зарплату там до ефективності роботи.

Як повідомляли Українські Новини, затверджений текст меморандуму поки не оприлюднений.

Також у проекті меморандуму з МВФ передбачається, що Україна продовжить медичну реформу і розширить механізм фінансування медичної допомоги.