Оператори ГРМ зобов'язані надавати дані споживачів газу, щоб вони могли змінювати постачальника, — меморандум

Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом створити єдиний реєстр даних побутових споживачів газу та зобов'язати операторів газорозподільних мереж (ГРМ) безкоштовно надати ці дані до реєстру. Про це сказано в опублікованому ввечері, 11 червня, меморандумі з МВФ, передають Українські Новини.

"Побутові споживачі повинні мати право дозволити передачу історичних даних про споживання, а оператори ГРМ повинні будуть надавати доступ до своїх історичних даних про споживання будь-якого постачальника, якого обирає побутовий споживач. Таке надання даних повинна здійснюватися безкоштовно. Для цього ми запустимо єдиний центр даних для побутових споживачів газу", — сказано в ньому.

Крім того, Україна зобов'язалася спростити процедуру зміни постачальників для побутових споживачів таким чином, щоб створювалось мінімальний адміністративний тягар для побутового споживача; процедуру міг здійснювати новий постачальник, який би виступав як основна контактна особа від імені побутового споживача; і початку поставок новим постачальником не заважало існування неврегульованих питань між побутовим споживачем і попереднім постачальником, включаючи будь-які непогашені вимоги за платежами (частина структурного маяка на кінець серпня 2020 року).

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня рада директорів МВФ схвалила нову кредитну програму для України, розмір першого траншу становитиме 2,1 млрд доларів.

Також у Меморандумі немає вимог про підвищення пенсійного віку.