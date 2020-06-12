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  • Україна зобов'язалася перед МВФ щорічно переглядати тарифи на тепло , - меморандум с МВФ
12 червня 2020, пʼятниця, 14:00 19
Політика 2020-06-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Україна зобов'язалася перед МВФ щорічно переглядати тарифи на тепло , - меморандум с МВФ

Україна зобов'язалася перед МВФ щорічно переглядати тарифи на тепло , - меморандум с МВФ

Ольга Фандорина
МВФ, Газопостачання, Тарифи на опалення, Ціна на газ для населення, Меморандум з МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Проєкт меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає відсутність продовження спеціальних зобов'язань з продажу газу, в тому числі, і населенню і щорічний перегляд тарифів на опалення до початку опалювального сезону.

Про це сказано в опублікованому ввечері, 11 червня, меморандумі з МВФ, передають Українські Новини.

"Постанова про спецзобов'язання буде припинена 1 липня 2020 року, після чого ціни будуть як і раніше повністю визначатися ринком. Ми будемо забезпечувати визначення оптових цін прозорим і ефективним ринком. Постанова про спецзобов'язання діятиме до травня 2021 року тільки для поставок газу комунальним підприємствам, а тарифи будуть повністю ґрунтуватися на визначених ринкових цінах на газ", — сказано в документі.

Також проектом меморандуму передбачається, що починаючи з опалювального сезону 2020/2021 тарифи на опалення будуть переглядатися не рідше одного разу на рік, щоб відобразити зміни у витратах на газ та інші витрати, включаючи капвкладення в тарифах.

Крім того, Кабмін зобов'язується скасувати постанову №1082 від 24 грудня 2019 року.

Цією постановою були внесені зміни до правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Зокрема, передбачено, що у разі зміни ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу, торговельної надбавки постачальника), який використовується для виробництва теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, виконавець відповідних послуг може прийняти рішення про зміну розміру нарахувань за ці послуги.

У квітні Кабмін продовжив дію положення про накладення спеціальних зобов'язань (НСО) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за постачання газу населенню до 1 липня.

Як повідомляли Українські Новини, затверджений текст меморандуму поки що не оприлюднено, але згідно з його проектом, підвищення комунальних тарифів для населення не передбачається.

Проте Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель" та ще 3 держкомпанії до липня 2021.

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