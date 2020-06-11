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11 червня 2020, четвер, 05:00 6
Суспільство 2020-06-11T05:15:01+03:00
Українські Новини
Меморандум з МВФ. Що буде з пенсійним віком в Україні

Меморандум з МВФ. Що буде з пенсійним віком в Україні

Валерия Драгомирова
МВФ, пенсійний вік, пенсія
Пенсіонери. Фото: pixabay
Пенсіонери. Фото: pixabay

Україна не знижує пенсійний вік, адже МВФ цього не вимагає.

Про це йдеться в переданому на розгляд раді директорів МВФ проєкті меморандуму, передають Українські Новини.

У проєкті меморандуму зазначається, що продовжиться реалізація заходів пенсійної реформи, розпочатої у 2017 році, спрямованої на підвищення пенсій і стійкість пенсійної системи.

Крім того, в документі наголошується, що в період дії нової програми співпраці не будуть вводитися нові спецпенсії або пільги, не буде знижуватися пенсійний вік.

Крім того, будуть докладати зусиль, щоб зблизити фактичні показники пенсії і прожиткового мінімуму.

"Ми будемо працювати з представниками МВФ над розробкою в 2020 році пропозицій щодо реформування податкової системи, в тому числі шляхом усунення податкових дисбалансів, розширення податкової бази і скорочення можливостей для ухилення від сплати податків", - наголошується в проєкті меморандуму.

протягом дії програми не будуть вводитися нові податкові пільги та привілеї.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня рада директорів МВФ схвалила нову кредитну програму для України, розмір першого траншу складе 2,1 млрд доларів.

Крім того, що таке обов'язкове пенсійне накопичення і чому його ще не ввели.

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