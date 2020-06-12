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  • Україна зобов'язалася перед МВФ привести повноваження і відповідальність НКРЕКП у відповідність з Третім енергопакетом до квітня 2021, - меморандум з МВФ
12 червня 2020, пʼятниця, 14:52 12
Економіка 2020-06-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Україна зобов'язалася перед МВФ привести повноваження і відповідальність НКРЕКП у відповідність з Третім енерг

Україна зобов'язалася перед МВФ привести повноваження і відповідальність НКРЕКП у відповідність з Третім енергопакетом до квітня 2021, - меморандум з МВФ

Ольга Фандорина
МВФ, НКРЕКП, Меморандум з МВФ
МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом привести повноваження та відповідальність Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідність з Третім енергопакетом до кінця березня 2021 року в той час, як Україна також зобов'язалася перед МВФ щорічно переглядати тарифи на тепло.

Про це йдеться в опублікованому ввечері, 11 червня, меморандумі з МВФ, передають Українські Новини.

"Ми приймемо законодавство, спрямоване на те, щоб привести повноваження і відповідальність енергорегулятора (НКРЕКП) у відповідність з Третім енергопакетом Європейського Союзу - договором про енергетичне співтовариство та законом про НКРЕКП 2016 року до кінця березня 2021 року", - йдеться в ньому.

Крім того, Україна зобов'язалася внести зміни та імплементувати вторинні нормативно-правові акти щодо ринку газу у відповідності з законодавством ЄС про газовий ринок.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня рада директорів МВФ схвалила нову кредитну програму для України, розмір першого траншу становитиме 2,1 млрд доларів.

12 червня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,1 млрд доларів.

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