Україна зобов'язалася перед МВФ привести повноваження і відповідальність НКРЕКП у відповідність з Третім енерг

Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом привести повноваження та відповідальність Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідність з Третім енергопакетом до кінця березня 2021 року в той час, як Україна також зобов'язалася перед МВФ щорічно переглядати тарифи на тепло.

Про це йдеться в опублікованому ввечері, 11 червня, меморандумі з МВФ, передають Українські Новини.

"Ми приймемо законодавство, спрямоване на те, щоб привести повноваження і відповідальність енергорегулятора (НКРЕКП) у відповідність з Третім енергопакетом Європейського Союзу - договором про енергетичне співтовариство та законом про НКРЕКП 2016 року до кінця березня 2021 року", - йдеться в ньому.

Крім того, Україна зобов'язалася внести зміни та імплементувати вторинні нормативно-правові акти щодо ринку газу у відповідності з законодавством ЄС про газовий ринок.

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня рада директорів МВФ схвалила нову кредитну програму для України, розмір першого траншу становитиме 2,1 млрд доларів.

12 червня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,1 млрд доларів.