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12 червня 2020, пʼятниця, 08:26 11
Економіка 2020-06-12T09:45:02+03:00
Українські Новини
МВФ оприлюднив текст меморандуму за програмою stand by для України

МВФ оприлюднив текст меморандуму за програмою stand by для України

Анна Рудык
МВФ, Меморандум, Підтримка, Меморандум з МВФ
МВФ. Фото: UTMAG
МВФ. Фото: UTMAG

Міжнародний валютний фонд після схвалення Україні кредиту оприлюднив текст меморандуму за програмою stand by для України.

Про це сказано в повідомленні на сайті міністерства, передають Українські Новини.

"МВФ оприлюднив текст Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику за новою 18-місячною Програми Stand-by для України", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, лист про наміри та меморандум про економічну та фінансову політику, схвалений радою директорів МВФ 9 червня, містять заходи та умови, які реалізувало і планує реалізувати і дотримуватися Кабінет Міністрів та Національний банк протягом періоду дії програми, в 2020-2021 роках.

Вказується, що виконання положень меморандуму дозволить до кінця дії програми отримати решту коштів від МВФ (2,9 млрд доларів), які повинні забезпечити макроекономічну і фінансову стабільність.

Програма stand by зосереджена на підтримці макроекономічної і фінансової стабільності і охоплює такі сфери, як фіскальна політика, монетарна політика, політика фінансового сектору, енергетична та антикорупційна політика.

Мінфін підкреслює, що наявність цієї програми дозволило отримати другий транш у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 500 млн євро.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язалася перед МВФ не спрощувати оподаткування.

Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель" та ще 3 держкомпанії до липня 2021.

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