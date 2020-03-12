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12 березня 2020, четвер, 07:30 6 Інфографіка
Силові структури 2020-03-12T08:15:01+02:00
Українські Новини
Надбавки, премії та доплати: хто з силовиків отримав найбільше в січні

Надбавки, премії та доплати: хто з силовиків отримав найбільше в січні

Елена Новикова
Силовики, Арсен Аваков, Руслан Рябошапка, Назар Холодницький, Артем Ситник, зарплати чиновників, Іван Баканов, Ірина Венедиктова, Андрій Загороднюк, Ігор Клименко, Олексій Данилов, Зарплати за січень
Гроші
Гроші

У січні средня зарплата українців зменшилася на 12,5%. А про те, яку заробітну плату в січні отримали силовики і наскільки їх зарплати відрізняються від грудневих, повідомляють Українські Новини.

Рейтинг силовиков по зарплатамРейтинг силовиков по зарплатам

Зарплата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за січень становила 205 775 гривень. Оклад прокурора становив 75 672 гривні, решта суми - надбавки, доплати і премії.

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за січень становила 199 826 гривень. Посадовий оклад Ситника становив 115 080 гривень, доплата за вислугу років - 34 524 гривні, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 11 508 гривень, доплата за ранг - 723 гривні, надбавка державному експерту з питань таємниць - 23 016 гривень , відрядні та відпускні - 14 974 гривні.

Зарплата генерального прокурора Руслана Рябошапки за січень становила 180 672 гривні. Оклад становив 93 648 тис. ривень. Заробітна плата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премії.

Зарплата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова за січень становила майже 100 тис. гривень. Цю суму становлять по 18 тис. гривень посадового окладу та надбавки за інтенсивність праці, 52,2 тис. Премії, 3,8 тис. Надбавки за вислугу років, по 3,6 тис. Надбавок за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту по питань таємниць, 755 гривень індексації.

Зарплата глави Служби безпеки України Івана Баканова за січень становила 87 399 гривень. Розмір окладу Баканова не уточнюється. Заробітна плата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Зарплата глави Національної поліції Ігоря Клименка за січень становила 79 900 гривень. Посадовий оклад Клименко становив 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 23 100 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень.

Згідно з даними, викладеним на сайті Кабміну, зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за січень становила 58 746 гривень.

Зарплата виконуючою обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірины Венедиктової за січень становила 24 022 гривні. У звіті ДБР зазначено, що Венедиктової нарахували грошову компенсацію відповідно до закону про ДБР. Разом з тим, виплата грошових коштів Венедиктової в розмірі посадового окладу директора ДБР не провадилась.

Зарплата міністра оборони Андрія Загороднюка (за даними на сайті Кабміну) за січень склала 23 161 гривня.

Зарплати силовиків за січень і за грудень:

 

Сума за січень, грн

Сума за грудень, грн

Назар Холодницький

205 775

211 717

Артем Ситник

199 826

170 176

Руслан Рябошапка

180 672

259 336

Олексій Данілов

99 935

98 135

Іван Баканов

87 399

87 399

Ігор Клименко

79 900

164 384

Арсен Аваков

58 746

85 865

Ірина Венедиктова

24 022

 

Андрій Загороднюк

23 161

97 191

Як повідомляли Українські Новини,інформація про заробітну плату міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за грудня від пресслужби Кабміну і Міністерства внутрішніх справ не відповідає один одному.

Раніше повідомлялося про те, що 27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР та призначив тимчасово виконуючу обов'язки директора Ірину Венедіктову.

Тим часом, 5 березеня Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці.

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