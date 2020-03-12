Надбавки, премії та доплати: хто з силовиків отримав найбільше в січні

У січні средня зарплата українців зменшилася на 12,5%. А про те, яку заробітну плату в січні отримали силовики і наскільки їх зарплати відрізняються від грудневих, повідомляють Українські Новини.

Рейтинг силовиков по зарплатам

Зарплата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за січень становила 205 775 гривень. Оклад прокурора становив 75 672 гривні, решта суми - надбавки, доплати і премії.

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за січень становила 199 826 гривень. Посадовий оклад Ситника становив 115 080 гривень, доплата за вислугу років - 34 524 гривні, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 11 508 гривень, доплата за ранг - 723 гривні, надбавка державному експерту з питань таємниць - 23 016 гривень , відрядні та відпускні - 14 974 гривні.

Зарплата генерального прокурора Руслана Рябошапки за січень становила 180 672 гривні. Оклад становив 93 648 тис. ривень. Заробітна плата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премії.

Зарплата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова за січень становила майже 100 тис. гривень. Цю суму становлять по 18 тис. гривень посадового окладу та надбавки за інтенсивність праці, 52,2 тис. Премії, 3,8 тис. Надбавки за вислугу років, по 3,6 тис. Надбавок за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту по питань таємниць, 755 гривень індексації.

Зарплата глави Служби безпеки України Івана Баканова за січень становила 87 399 гривень. Розмір окладу Баканова не уточнюється. Заробітна плата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Зарплата глави Національної поліції Ігоря Клименка за січень становила 79 900 гривень. Посадовий оклад Клименко становив 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за стаж служби - 23 100 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень.

Згідно з даними, викладеним на сайті Кабміну, зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за січень становила 58 746 гривень.

Зарплата виконуючою обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірины Венедиктової за січень становила 24 022 гривні. У звіті ДБР зазначено, що Венедиктової нарахували грошову компенсацію відповідно до закону про ДБР. Разом з тим, виплата грошових коштів Венедиктової в розмірі посадового окладу директора ДБР не провадилась.

Зарплата міністра оборони Андрія Загороднюка (за даними на сайті Кабміну) за січень склала 23 161 гривня.

Зарплати силовиків за січень і за грудень:

Сума за січень, грн Сума за грудень, грн Назар Холодницький 205 775 211 717 Артем Ситник 199 826 170 176 Руслан Рябошапка 180 672 259 336 Олексій Данілов 99 935 98 135 Іван Баканов 87 399 87 399 Ігор Клименко 79 900 164 384 Арсен Аваков 58 746 85 865 Ірина Венедиктова 24 022 Андрій Загороднюк 23 161 97 191

Як повідомляли Українські Новини,інформація про заробітну плату міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за грудня від пресслужби Кабміну і Міністерства внутрішніх справ не відповідає один одному.

Раніше повідомлялося про те, що 27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР та призначив тимчасово виконуючу обов'язки директора Ірину Венедіктову.

Тим часом, 5 березеня Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці.