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27 декабря 2019, пятница, 11:20 404
Политика 2019-12-27T11:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленский уволил Трубу и назначил и.о. дректора ГБР "слугу народа" Венедиктову

Зеленский уволил Трубу и назначил и.о. дректора ГБР "слугу народа" Венедиктову

Валерия Драгомирова
Зеленский Владимир, Назначение, ГБР, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову.

Об этом говорится в указах №960 и 961, передают Українськi Новини.

Указы изданы 27 декабря.

Другая информация отсутствует.

Венедиктова является главой комитета Рады по вопросам правовой политики.

На досрочных выборах парламента была третьим номером в списке партии "Слуга народа".

Венедиктова - юрист, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина.

Доктор юридических наук, профессор.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно закону, директор ГБР Роман Труба и его заместители считаются автоматически уволенными.


Ранее в СМИ сообщали, что Венедиктову назначат директором ГБР.

Кроме того, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.

Тем временем КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР. 

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