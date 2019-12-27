Зеленский уволил Трубу и назначил и.о. дректора ГБР "слугу народа" Венедиктову

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову.

Об этом говорится в указах №960 и 961, передают Українськi Новини.

Указы изданы 27 декабря.

Другая информация отсутствует.

Венедиктова является главой комитета Рады по вопросам правовой политики.

На досрочных выборах парламента была третьим номером в списке партии "Слуга народа".

Венедиктова - юрист, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина.

Доктор юридических наук, профессор.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно закону, директор ГБР Роман Труба и его заместители считаются автоматически уволенными.



Ранее в СМИ сообщали, что Венедиктову назначат директором ГБР.



Кроме того, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.



Тем временем КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР.