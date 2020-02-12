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12 февраля 2020, среда, 13:55 37 Документ
Политика 2020-02-12T13:58:59+02:00
Українські Новини
Зарплата Баканова за январь составила почти 90 тысяч

Зарплата Баканова за январь составила почти 90 тысяч

Кира Молчанова
СБУ, зарплаты чиновников, Зарплаты, Иван Баканов
Иван Баканов. Скриншот трансляции
Иван Баканов. Скриншот трансляции "Рада"

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за январь составила столько же, сколько за декабрь — 87 399 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Суд обязал НАБУ открыть дело о возможных злоупотреблениях главы СБУ.

Также в январе глава Службы безопасности Украины отдыхал на новогодних праздниках на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах — Куршевеле.

Позднее в сети обнародовали аудиозапись, на которой глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что считает экс-главу Офиса президента Андрея Богдана тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе

11 февраля Андрей Богдан подал в отставку.

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