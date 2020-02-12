Зарплата Баканова за январь составила почти 90 тысяч

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за январь составила столько же, сколько за декабрь — 87 399 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Суд обязал НАБУ открыть дело о возможных злоупотреблениях главы СБУ.

Также в январе глава Службы безопасности Украины отдыхал на новогодних праздниках на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах — Куршевеле.

Позднее в сети обнародовали аудиозапись, на которой глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что считает экс-главу Офиса президента Андрея Богдана тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе.

11 февраля Андрей Богдан подал в отставку.