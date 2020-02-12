Зарплата Рябошапки в новом году выросла в 2,5 раза

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за январь составила 180 672 гривны. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин. При этом оклад Рябошапки составил 93 648 тыс. гривен. По сравнению с декабрем, оклад генпрокурора увеличился в 2,5 раза. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии. Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано. Как сообщали Українські Новини, Рябошапка в декабре заработал в семь раз больше оклада. Тем временем, Рябошапка вернул трех прокуроров по делам Евромайдана.