Зарплата Рябошапки в новом году выросла в 2,5 раза

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за январь составила 180 672 гривны.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом оклад Рябошапки составил 93 648 тыс. гривен.

По сравнению с декабрем, оклад генпрокурора увеличился в 2,5 раза.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Как сообщали Українські Новини, Рябошапка в декабре заработал в семь раз больше оклада.

Тем временем, Рябошапка вернул трех прокуроров по делам Евромайдана.