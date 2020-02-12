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12 февраля 2020, среда, 12:39 564
Общество 2020-02-12T12:40:03+02:00
Українські Новини
Зарплата Рябошапки в новом году выросла в 2,5 раза

Зарплата Рябошапки в новом году выросла в 2,5 раза

Ольга Фандорина
зарплаты чиновников, зарплата генпрокурора, Офис Генпрокурора, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за январь составила 180 672 гривны.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом оклад Рябошапки составил 93 648 тыс. гривен.

По сравнению с декабрем, оклад генпрокурора увеличился в 2,5 раза.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Как сообщали Українські Новини, Рябошапка в декабре заработал в семь раз больше оклада.

Тем временем, Рябошапка вернул трех прокуроров по делам Евромайдана.

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