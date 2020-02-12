Отдыхавший весь январь Холодницкий заработал 205 тысяч гривен

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за январь составила 205 775 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 75 672 гривны.

По сравнению с декабрем, оклад Холодницкого повысился на 12 тыс. гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий был в отпуске до 20 января.

Темв ременем, заработная плата Назара Холодницкого за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен.

Кроме того, Холодницкий в ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше.

Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли.