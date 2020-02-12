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12 февраля 2020, среда, 14:36 1167
Общество 2020-02-12T14:36:21+02:00
Українські Новини
Отдыхавший весь январь Холодницкий заработал 205 тысяч гривен

Отдыхавший весь январь Холодницкий заработал 205 тысяч гривен

Ольга Фандорина
САП, зарплаты чиновников, Зарплаты, Назар Холодницкий

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за январь составила 205 775 гривен.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 75 672 гривны.

По сравнению с декабрем, оклад Холодницкого повысился на 12 тыс. гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий был в отпуске до 20 января.

Темв ременем, заработная плата Назара Холодницкого за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен.

Кроме того, Холодницкий в ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше

Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли. 

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