Отдыхавший весь январь Холодницкий заработал 205 тысяч гривен

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за январь составила 205 775 гривен. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин. Оклад прокурора составил 75 672 гривны. По сравнению с декабрем, оклад Холодницкого повысился на 12 тыс. гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов. Как сообщали Українськi Новини, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий был в отпуске до 20 января. Темв ременем, заработная плата Назара Холодницкого за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен. Кроме того, Холодницкий в ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше. Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли.