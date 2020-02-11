В январе зарплата директора НАБУ Сытника составила почти 200 тысяч гривен

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за январь составила 199 826 гривен, в то время как в декабре он заработал 170 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 115 080 гривен, доплата за выслугу лет - 34 524 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 11 508 гривен, доплата за ранг - 723 гривны, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 23 016 гривен, командировочные и отпускные - 14 974 гривны.

После удержания налогов и сборов он получил 160 860 гривен.

Зарплата Артема Сытника за январь 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, 7 февраля в Верховной Раде Украины был внесен проект постановления №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ) Артема Сытника. К проекту также был прикреплен документ, в котором говорится, что под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев.

Ранее также сообщалось о том, сколько заработали все силовики в декабре.