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11 февраля 2020, вторник, 07:30 123 Документ
Силовые структуры 2020-02-11T07:30:02+02:00
Українські Новини
В январе зарплата директора НАБУ Сытника составила почти 200 тысяч гривен

В январе зарплата директора НАБУ Сытника составила почти 200 тысяч гривен

Елена Новикова
Зарплаты, НАБУ, зарплаты за январь, Артем Сытник, зарплаты чиновников
Артем Сытник. Скриншот трансляции
Артем Сытник. Скриншот трансляции "Радио Свобода"

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за январь составила 199 826 гривен, в то время как в декабре он заработал 170 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 115 080 гривен,  доплата за выслугу лет - 34 524 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 11 508 гривен, доплата за ранг - 723 гривны, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн - 23 016 гривен, командировочные и отпускные - 14 974 гривны.

После удержания налогов и сборов он получил 160 860 гривен.

Зарплата Артема Сытника за январь 2020 года.Зарплата Артема Сытника за январь 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, 7 февраля в Верховной Раде Украины был внесен проект постановления №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ) Артема Сытника. К проекту также был прикреплен документ, в котором говорится, что под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев.

Ранее также сообщалось о том, сколько заработали все силовики в декабре.

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