Зарплата украинцев за месяц уменьшилась на 12,5%

В январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 12,5%, или на 1 537 гривен до 10 727 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 787 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 8 181 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в январе, гривен:

январь январь в % к декабрю Средняя 10727 87,5 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 8542 90,8 Промышленность 12177 89,2 - Добывающая промышленность 16246 100,4 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11080 91,7 - Обрабатывающая промышленность 10348 95,9 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7470 95,7 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9351 87,7 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 16086 103,8 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 11309 92,2 - химическое производство 20617 96,4 - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 10228 89,9 - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13838 97,2 - металлургия и обработка металла 10615 84,7 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12292 81,6 - производство электрического и электронного оборудования 9653 86,1 - производство машин и оборудования 10057 81,7 - производство транспортного оборудования 11103 87,7 - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 11098 90,5 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 15467 76,6 - Водоснабжение;канализация, обращение с отходами 9074 92,8 Строительство 9164 84,0 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 11013 90,0 Транспорт и связь 12362 99,3 Временное размещение и организация питания 7395 101,6 Информация и телекоммуникации 17941 91,4 Финансовая деятельность 20080 90,5 Операции с недвижимостью 9029 89,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 14805 84,4 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9267 91,1 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 13845 68,0 Образование 8166 84,2 Здравоохранение и социальная помощь 7297 85,8 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8314 80,6 Предоставление других услуг 10646 99,8

Тем временем, на 1 февраля 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 0,1% по сравнению с 1 января до 3 034,112 млн гривен.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 февраля 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 685,429 млн гривен, Днепропетровской – 365,729 млн гривен и Харьковской – 392,815 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2020 года:

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2020 года:

На 1 февраля 2020 года, млн гривен в % к 01.01.2020 Всего 3 034,112 99,9 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 34,912 118,3 Промышленность 2 353,938 97,6 - Добывающая промышленность 609,480 82,8 - Обрабатывающая промышленность 1 649,251 103,2 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 54,299 140,1 - Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 40,908 104,4 Строительство 51,299 118,5 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 44,075 108,0 Транспорт и связь 233,758 111,2 Временное размещение и организация питания 2,862 786,3 Информация и телекоммуникации 11,817 183,3 Финансовая деятельность 10,549 96,0 Операции с недвижимостью 54,145 104,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 191,334 104,7 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 11,251 99,3 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 3,752 103,8 Образование 14,189 106,5 Здравоохранение и социальная помощь 16,060 91,3 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,092 – Предоставление других услуг 0,082 100,0

Как сообщали Українські Новини, на 1 января 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 5,8% по сравнению с 1 декабря до 3 034,412 млн гривен.