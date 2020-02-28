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28 февраля 2020, пятница, 17:02 17
Экономика 2020-02-28T17:11:16+02:00
Українські Новини
Зарплата украинцев за месяц уменьшилась на 12,5%

Зарплата украинцев за месяц уменьшилась на 12,5%

Ярина Вацяк
Зарплата, средняя зарплата, Задолженность по зарплате
Зарплата
Зарплата

В январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 12,5%, или на 1 537 гривен до 10 727 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 787 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 8 181 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в январе, гривен:

  январь январь в % к декабрю
Средняя 10727 87,5
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 8542 90,8
Промышленность 12177 89,2
- Добывающая промышленность 16246 100,4
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11080 91,7
- Обрабатывающая промышленность 10348 95,9
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7470 95,7
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9351 87,7
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 16086 103,8
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 11309 92,2
- химическое производство 20617 96,4
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 10228 89,9
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13838 97,2
- металлургия и обработка металла 10615 84,7
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12292 81,6
- производство электрического и электронного оборудования 9653 86,1
- производство машин и оборудования 10057 81,7
- производство транспортного оборудования 11103 87,7
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 11098 90,5
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 15467 76,6
- Водоснабжение;канализация, обращение с отходами 9074 92,8
Строительство 9164 84,0
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 11013 90,0
Транспорт и связь 12362 99,3
Временное размещение и организация питания 7395 101,6
Информация и телекоммуникации 17941 91,4
Финансовая деятельность 20080 90,5
Операции с недвижимостью 9029 89,5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 14805 84,4
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9267 91,1
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 13845 68,0
Образование 8166 84,2
Здравоохранение и социальная помощь 7297 85,8
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8314 80,6
Предоставление других услуг 10646 99,8

Тем временем, на 1 февраля 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 0,1% по сравнению с 1 января до 3 034,112 млн гривен.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 февраля 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 685,429 млн гривен, Днепропетровской – 365,729 млн гривен и Харьковской – 392,815 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2020 года:

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2020 года:

  На 1 февраля 2020 года, млн гривен в % к 01.01.2020
Всего 3 034,112 99,9
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 34,912 118,3
Промышленность 2 353,938 97,6
- Добывающая промышленность 609,480 82,8
- Обрабатывающая промышленность 1 649,251 103,2
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 54,299 140,1
- Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 40,908 104,4
Строительство 51,299 118,5
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 44,075 108,0
Транспорт и связь 233,758 111,2
Временное размещение и организация питания 2,862 786,3
Информация и телекоммуникации 11,817 183,3
Финансовая деятельность 10,549 96,0
Операции с недвижимостью 54,145 104,5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 191,334 104,7
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 11,251 99,3
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 3,752 103,8
Образование 14,189 106,5
Здравоохранение и социальная помощь 16,060 91,3
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,092
Предоставление других услуг 0,082 100,0

Как сообщали Українські Новини, на 1 января 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 5,8% по сравнению с 1 декабря до 3 034,412 млн гривен.

 

 

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