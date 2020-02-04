Кабмин и МВД отчитались о зарплате Авакова с разницей в 100 тыс. гривен

Информация о заработной плате министра внутренних дел Арсена Авакова за декабрь от пресс-службы Кабинета Министров и Министерства внутренних дел не соответствует друг другу.

18 января Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства, в котором значится, что Авакову за декабрь было начислено 186 541 гривну (в том числе надбавки - 49 225 гривен, премии - 137 317 гривен).

При этом в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин, полученном 29 января, сообщается, что Аваков получил 85 865 гривен, в том числе должностной оклад составил 13 714 гривен, надбавка за выслугу лет – 4 823 гривны, надбавка за интенсивность труда – 13 714 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 2 743 гривны, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн – 2 743 гривны, отпускные – 2 374 гривны, командировочные – 8 092 гривны, индексация - 652 гривны, премия - 37 010 гривен.

Кроме того, в реестре деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) нет информации о декларировании зарплаты Авакова с декабря.

Данные о зарплате Авакова от Кабмина

Ответ МВД Українським Новинам касательно зарплаты Авакова за декабрь:

Документ МВД о зарплате Авакова. Страница 1

Документ о зарплатах МВД. Страница 2

Документ о зарплатах МВД. Страница 3

Документ о зарплатах МВД. Страница 4

Как сообщали Українськi Новини, Аваков съездил в заграничные командировки за 141 тыс. гривен в прошлом году.

Также, по данным МВД, Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада. Его заработная плата составила 86 тысяч гривен.