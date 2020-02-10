Венедиктовой в январе не выплатили должностной оклад, но начислили 24 тыс. гривен компенсации

Зарплата исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой, которая подает в суд на журналистов "Украинской правды", за январь составила 24 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин. При этом, в ответе указано, что Венедиктовой начислили денежную компенсацию согласно закону о ГБР. Вместе с тем, выплата денежных средств Венедиктовой в размере должностного оклада директора ГБР не осуществлялась. Ответ на запрос Как сообщали Українськi Новини, 27 января Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора Венедиктову. Она была председателем комитета Рады по вопросам правовой политики, но Верховная Рада досрочно прекратила ее полномочия. Также Венедиктова назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова.