Венедиктовой в январе не выплатили должностной оклад, но начислили 24 тыс. гривен компенсации

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

При этом, в ответе указано, что Венедиктовой начислили денежную компенсацию согласно закону о ГБР. Вместе с тем, выплата денежных средств Венедиктовой в размере должностного оклада директора ГБР не осуществлялась.

Ответ на запрос

Как сообщали Українськi Новини, 27 января Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора Венедиктову.

Она была председателем комитета Рады по вопросам правовой политики, но Верховная Рада досрочно прекратила ее полномочия.

Также Венедиктова назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова.