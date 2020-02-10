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  • Венедиктовой в январе не выплатили должностной оклад, но начислили 24 тыс. гривен компенсации
10 февраля 2020, понедельник, 21:15 11 Документ
Политика 2020-02-10T21:21:51+02:00
Українські Новини
Венедиктовой в январе не выплатили должностной оклад, но начислили 24 тыс. гривен компенсации

Венедиктовой в январе не выплатили должностной оклад, но начислили 24 тыс. гривен компенсации

Таня Войтюк
Ирина Венедиктова, Зарплата, ГБР, зарплаты чиновников
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Зарплата исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой, которая подает в суд на журналистов "Украинской правды", за январь составила 24 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

При этом, в ответе указано, что Венедиктовой начислили денежную компенсацию согласно закону о ГБР. Вместе с тем, выплата денежных средств Венедиктовой в размере должностного оклада директора ГБР не осуществлялась.

Ответ на запросОтвет на запрос

Как сообщали Українськi Новини, 27 января Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора Венедиктову.

Она была председателем комитета Рады по вопросам правовой политики, но Верховная Рада досрочно прекратила ее полномочия.

Также Венедиктова назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова.

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