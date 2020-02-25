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25 февраля 2020, вторник, 11:40 47 Документ
Силовые структуры 2020-02-25T11:41:12+02:00
Українські Новини
Данилов за январь получил более 80 тысяч гривен надбавок и премиальных

Данилов за январь получил более 80 тысяч гривен надбавок и премиальных

Надежда Комендантова
Алексей Данилов, Зарплата, зарплаты чиновников, СНБО
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за январь составила почти 100 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"Всего начислено 99 935 гривен заработной платы", - сказано в нем.

Эту сумму составляют по 18 тыс. гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, 52,2 тыс. премии, 3,8 тыс. надбавки за выслугу лет, по 3,6 тыс. надбавок за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн, 755 гривен индексации.

В то же время из начисленной суммы вычтено 18 тыс. гривен налога и 1,5 тыс. военного сбора.

Таким образом, Данилову было выдано 80,5 тыс. тыс. гривен зарплаты за январь.

В свою очередь начисленная зарплата первого заместителя секретаря СНБО Михаила Коваля за январь составила 83 тыс., а заместителей Сергея Демедюка и Сергея Кривоноса – 76,5 тыс. и 73,6 тыс. соответственно.

После выплаты налогов и сборов Коваль получил 81,8 тыс. гривен за январь, Кривонос – 72,5 тыс., а Демедюк – 61,6 тыс.

Как сообщали Українськi Новини, Данилов занимает должность секретаря СНБО с 3 октября.

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за декабрь составила 98,1 тыс. гривен.

 

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