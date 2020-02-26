Що необхідно знати про коронавірус: профілактика, захист і звідки брати інформацію

У той час, як нових випадків зараження коронавірусом стає більше вже за межами Китаю, а в соціальних мережах поширюється неправдива інформація про COVID-19, необхідно вивчати інформацію тільки з надійних джерел та зберігати спокій. Порадами та корисною інформацією поділилася Уляна Супрун у Facebook.

Загальні рекомендації для профілактики коронавірусу:

Часто і ретельно мийте руки водою і милом. Центри по контролю і профілактиці захворювань в США радить мити руки протягом не менше 20 секунд. Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртосодержащий антисептик для рук - розчин з вмістом спирту 60-80% або з 2% хлоргексидину. Антисептик повинен покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба не менше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується більше бруду). При першій же можливості помийте руки милом і водою. Не торкайтеся брудними руками очей, носа або рота. Уникайте тісного контакту з хворими людьми і натовпом.

Якщо з'явились симптоми гострої респіраторної інфекції, щоб запобігти зараженню інших необхідно:

залишайтеся вдома, якщо захворіли;

уникайте тісного контакту з іншими людьми;

прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю та чхання, а після ретельно мийте руки;

регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікуйте поверхні;

будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем;

використовуйте захисну маску обов'язково, якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить), а також перебуваючи в місцях великого скупчення людей для додаткового захисту.

Правила використання захисної маски:

вона маєпокривати ніс і рот і щільно прилягати, без відступів по краях;

замінюйте маску, як тільки вона стала вологою;

не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з милом або обробіть спиртовмісним антисептиком;

замінюйте маску кожні чотири години і не використовуйте маску повторно.

Детальніше про захисні маски можна подивитись у відеоінструкції з поясненнями.

Особам, які подорожують необхідно:

підтримувати гігієну рук;

уникати відвідування ринків тварин і птахів;

уникати відвідування хворих і натовпу;

звернутися до лікаря у разі появи симптомів - кашлю, лихоманки або труднощі з диханням;

також має важливе значення утримуватись від подорожей до Китаю і інших країн, де зафіксовані випадки захварювання коронавірусом.

Для лікарів, епідеміологів і лабораторних фахівців розробили алгоритм дій в випадку підозри на COVID-19.

Відповідальні керівники можуть ознайомити своїх працівників з інформацією про коронавірус, шляхи його передачі, ризики, а також домовитися про те, що в разі хвороби, працівник повинен залишатися дома.

Також офіс потрібно забезпечити засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфікуючими засобами, очищати робочі поверхні, особливо ті, якими користуються багато осіб - стільниці та дверні ручки тощо.

Важливо пам'ятати, що за симптомами коронавірус схожий на гостру респіраторну інфекцію - в основному це лихоманка, кашель, проблеми з диханням. Симптоми можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, хоча зараз відомі випадки більш тривалого інкубаційноно періоду. Вірус може викликати запалення обох легенів.

Надійні джерела інформації про коронавірус:

Як повідомляли Українські Новини, з 27 лютого в дитячих садах і школах України будуть розповідати про профілактику коронавірусу..

Також у ВОЗ розповіли про неочевидні небезпеки коронавірусу.