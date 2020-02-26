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26 лютого 2020, середа, 21:27 9
Суспільство 2020-02-26T22:15:02+02:00
Українські Новини
Що необхідно знати про коронавірус: профілактика, захист і звідки брати інформацію

Що необхідно знати про коронавірус: профілактика, захист і звідки брати інформацію

Елена Новикова
Коронавірус, Симптоми коронавірусу, Профілактика коронавірусу, Симптоми ГРВІ, Захисні маски, Інформація про коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У той час, як нових випадків зараження коронавірусом стає більше вже за межами Китаю, а в соціальних мережах поширюється неправдива інформація про COVID-19, необхідно вивчати інформацію тільки з надійних джерел та зберігати спокій. Порадами та корисною інформацією поділилася Уляна Супрун у Facebook.

 Загальні рекомендації для профілактики коронавірусу:

  1. Часто і ретельно мийте руки водою і милом. Центри по контролю і профілактиці захворювань в США радить мити руки протягом не менше 20 секунд.
  2. Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртосодержащий антисептик для рук - розчин з вмістом спирту 60-80% або з 2% хлоргексидину. Антисептик повинен покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба не менше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується більше бруду). При першій же можливості помийте руки милом і водою.
  3. Не торкайтеся брудними руками очей, носа або рота.
  4. Уникайте тісного контакту з хворими людьми і натовпом.

Якщо з'явились симптоми гострої респіраторної інфекції, щоб запобігти зараженню інших необхідно:

  • залишайтеся вдома, якщо захворіли;
  • уникайте тісного контакту з іншими людьми;
  • прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю та чхання, а після ретельно мийте руки;
  • регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікуйте поверхні;
  • будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем;
  • використовуйте захисну маску обов'язково, якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить), а також перебуваючи в місцях великого скупчення людей для додаткового захисту.

Правила використання захисної маски:

  • вона маєпокривати ніс і рот і щільно прилягати, без відступів по краях;
  • замінюйте маску, як тільки вона стала вологою;
  • не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з милом або обробіть спиртовмісним антисептиком;
  • замінюйте маску кожні чотири години і не використовуйте маску повторно.

Детальніше про захисні маски можна подивитись у відеоінструкції з поясненнями.

Особам, які подорожують необхідно:

  • підтримувати гігієну рук;
  • уникати відвідування ринків тварин і птахів;
  • уникати відвідування хворих і натовпу;
  • звернутися до лікаря у разі появи симптомів - кашлю, лихоманки або труднощі з диханням;
  • також має важливе значення утримуватись від подорожей до Китаю і інших країн, де зафіксовані випадки захварювання коронавірусом.

Для лікарів, епідеміологів і лабораторних фахівців розробили алгоритм дій в випадку підозри на COVID-19.

Відповідальні керівники можуть ознайомити своїх працівників з інформацією про коронавірус, шляхи його передачі, ризики, а також домовитися про те, що в разі хвороби, працівник повинен залишатися дома.

Також офіс потрібно забезпечити засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфікуючими засобами, очищати робочі поверхні, особливо ті, якими користуються багато осіб - стільниці та дверні ручки тощо.

Важливо пам'ятати, що за симптомами коронавірус схожий на гостру респіраторну інфекцію - в основному це лихоманка, кашель, проблеми з диханням. Симптоми можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, хоча зараз відомі випадки більш тривалого інкубаційноно періоду. Вірус може викликати запалення обох легенів.

Надійні джерела інформації про коронавірус:

  1. Оперативну ситуацію і поради щодо запобігання можна дізнатися на сторінках Центру громадського здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я України.
  2. World Health Organization (WHO), а також на странці World Health Organization Ukraine.
  3. На сайті CDC (Центрів по контролю та профілактиці захворювань в США).
  4. Докладний матеріал з різними картами та інфографікою про генезис вірусу, реакцію на його поширення та заходи попередження можно дізнатись на цьому сайті.
  5. База знань про СОVID-19 з достовірними джерелами та візуальною інформацією.
  6. Про фейковой захист від коронавірусу.
  7. Що потрібно знати про вірус. 
  8. Інформація про коронавірус і грип.

Як повідомляли Українські Новини, з 27 лютого в дитячих садах і школах України будуть розповідати про профілактику коронавірусу.

Також у ВОЗ розповіли про неочевидні небезпеки коронавірусу.

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