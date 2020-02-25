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25 февраля 2020, вторник, 15:19 230
Общество 2020-02-25T15:56:55+02:00
Українські Новини
Минздрав рекомендует украинцам не ездить в Италию из-за вспышки коронавируса

Минздрав рекомендует украинцам не ездить в Италию из-за вспышки коронавируса

Валерия Драгомирова
Минздрав, Украинцы, Поездки, Италия, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба министерства.

"Минздрав рекомендует воздержаться от поездок в Италию", - сообщила пресс-служба.

При этом министерство подчеркнуло, что ограничения на поездки в страны, где зафиксированы вспышки вызванного коронавирусом заболевания, в случае необходимости может ввести оперативный штаб по предотвращению появления и распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.

По состоянию на текущий момент на пунктах пропуска проводится температурный скрининг людей, которые прибывают в Украину из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, в Киев из "короновирусной" Италии вчера прилетело 635 граждан. 

Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области.

Такое решение было принято после того, как число заболевших коронавирусом достигло 79 человек, 2 из которых умерли.

На консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса среди них по состоянию на 24 февраля нет.

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