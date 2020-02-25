Минздрав рекомендует украинцам не ездить в Италию из-за вспышки коронавируса

Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба министерства.



"Минздрав рекомендует воздержаться от поездок в Италию", - сообщила пресс-служба.



При этом министерство подчеркнуло, что ограничения на поездки в страны, где зафиксированы вспышки вызванного коронавирусом заболевания, в случае необходимости может ввести оперативный штаб по предотвращению появления и распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.



По состоянию на текущий момент на пунктах пропуска проводится температурный скрининг людей, которые прибывают в Украину из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.



Как сообщали Українськi Новини, в Киев из "короновирусной" Италии вчера прилетело 635 граждан.



Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области.



Такое решение было принято после того, как число заболевших коронавирусом достигло 79 человек, 2 из которых умерли.



На консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса среди них по состоянию на 24 февраля нет.