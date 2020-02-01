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01 февраля 2020, суббота, 00:03 9
Азия 2020-02-01T00:03:22+02:00
Українські Новини
Facebook взялся за фейковые новости о коронавирусе

Facebook взялся за фейковые новости о коронавирусе

Кира Молчанова
фейки, Фейковые новости, Facebook, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Facebook будет удалять фейки. Фото: Рixabay
Facebook будет удалять фейки. Фото: Рixabay

Пока коронавирус добрался до России, компания Facebook заявила, что будет удалять посты с фейками об инфекции и публикации, в которых будут распространяться теории заговора. Об этом говорится в блоге компании.

В сообщении говорится, что компания будет бороться с контентом, призывающим не лечить инфекцию или пренебрегать мерами предосторожности. Также будут удалять посты о фейковых способах борьбы с коронавирусом.

Как заявили в компании, Facebook будет присылать пользователям официальную информацию ВООЗ, когда те ищут сведения о вирусе в соцсетях.

Как писали Українські Новини, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать план противоэпидемических мер реагирования на распространение нового вида коронавируса (2019-nCoV).

Ранее сообщалось, что на консульском учете в посольстве Китая по состоянию на 31 января находится 93 гражданина Украины. Среди них нет заболевших.

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