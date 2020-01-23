Как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ

В Украине тысячи человек уже заболели гриппом. Несвоевременное обращение к врачу несет за собой тяжелые последствия. Только с октября 2019 года в Украине умерли 5 человек. Очень легко спутать грипп с ОРВИ, ведь симптомы этих двух болезней похожи. О том, как острые респираторные вирусные инфекции отличить от гриппа, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Основная разница в симптомах гриппа и ОРВИ заключается в том, что грипп начинается внезапно и остро, а сама болезнь сопровождается резкой ломотой в теле, ознобом, головной болью и болью в мышцах, а ОРВИ обычно начинается постепенно и характеризуется ощущением "разбитости" и общим недомоганием.

Различия гриппа от ОРВИ. Инфографика: Facebook/ Министерство здравоохранения Украины

Возбудители и симптомы ОРВИ

Существует много различных вирусов-возбудителей ОРВИ. Наиболее распространенный - риновирус. Он размножается в клетках эпителия полости носа и провоцирует местное воспаление. Потому чаще всего симптомы ОРВИ - это насморк, заложенность носа, боль в горле и кашель. Важно помнить, что форма течения заболевания в каждом конкретном случае зависит от того, каким именно вирусом заразился человек. В основном, ОРВИ прогрессирует несколько дней, а человек выздоравливает без специального лечения.

Но важно не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу. Ведь ОРВИ может протекать с осложнением.

Осложнения ОРВИ - это обычно воспаление носовых ходов и среднего уха. ОРВИ может стать причиной или усилить симптомы некоторых хронических заболеваний дыхательных путей, таких как астма.

Возбудители и симптомы гриппа

Насколько тяжело будет протекать грипп зависит от следующих факторов:

иммунитета;

штамма вируса и вторичной бактериальной инфекции, которые могут развиваться в виде осложнения после заражения вирусом гриппа;

наличия других заболеваний;

определенных генетических особенностей организма.

Различные комбинации всех этих факторов объясняют тот факт, что одни люди болеют гриппом практически без проявления внешних симптомов, а у других вирус гриппа вызывает серьезные осложнения, нарушения или даже становится причиной смерти.

Воспалительный процесс и, соответственно, повышение температуры до 38 является нормальной реакцией организма на возбудитель, поскольку позволяет бороться с инфекцией. Однако высокая температура (более 39) опасна, потому ее следует сбивать. Другими характерными симптомами гриппа являются головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, возможно, тошнота, кашель, что может длиться более двух недель. Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Вирус гриппа может локализоваться как в верхних, так и в нижних дыхательных путях, что частично объясняет способность этого вируса вызывать тяжелые формы заболевания.

Еще одним важным фактором, который отличает грипп от ОРВИ, - вероятность развития вторичной бактериальной инфекции. Такие бактериальные инфекции часто становятся причиной ухудшения состояния больного из-за повреждения легочной ткани, усиления воспалительного процесса и серьезных нарушений функций органов дыхания.

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