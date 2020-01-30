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30 января 2020, четверг, 20:55 14
Общество 2020-01-30T20:56:18+02:00
Українські Новини
В Минздраве объяснили, сможет ли маска защитить от китайского коронавируса

В Минздраве объяснили, сможет ли маска защитить от китайского коронавируса

Таня Войтюк
МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китай, Вирус, Маска, медицинская маска, Минздрав
Защитная маска против болезни. Фото: Twitter/@Irate_Minority
Защитная маска против болезни. Фото: Twitter/@Irate_Minority

В то время как для быстрой диагностики коронавируса в Украине пообещали тест-системы, Минздрав предупредил, что передача нового коронавируса между людьми происходит только воздушно-капельным путем, и маска не дает абсолютной защиты.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Отмечают, что использовать маску следует в сочетании с другими средствами защиты, иначе создастся ложное чувство безопасности.

В Минздраве также рассказали, какой должна быть защитная маска и как правильно ее использовать:

  • должна покрывать нос и рот;
  • должна плотно прилегать, без отступлений по краям;
  • заменить маску следует как только она стала влажной;
  • не трогать центральную часть маски руками
  • не использовать маску повторно.

В то же время в сообщении отмечается, что людям с любыми респираторными симптомами необходимо носить маску, чтобы не распространять инфекцию, а здоровым — избегать больших скоплений, особенно в закрытых помещениях.

"Всем медицинским работникам необходимо носить обычную маску при работе с пациентами с подозрением и использовать респиратор уровня N95", — добавили в Минздраве.

Техника надевания маски. Фото: medicom-ua.comКак правильно носить маску. Фото: medicom-ua.com

Ранее Українські Новини писали о том, что в МОЗ созвали брифинг и рассказали, что известно о китайском коронавирусе, включая методы защиты от него.

Напомним, в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.

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