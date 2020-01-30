В Минздраве объяснили, сможет ли маска защитить от китайского коронавируса

В то время как для быстрой диагностики коронавируса в Украине пообещали тест-системы, Минздрав предупредил, что передача нового коронавируса между людьми происходит только воздушно-капельным путем, и маска не дает абсолютной защиты. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Отмечают, что использовать маску следует в сочетании с другими средствами защиты, иначе создастся ложное чувство безопасности. В Минздраве также рассказали, какой должна быть защитная маска и как правильно ее использовать: должна покрывать нос и рот; должна плотно прилегать, без отступлений по краям; заменить маску следует как только она стала влажной; не трогать центральную часть маски руками не использовать маску повторно. В то же время в сообщении отмечается, что людям с любыми респираторными симптомами необходимо носить маску, чтобы не распространять инфекцию, а здоровым — избегать больших скоплений, особенно в закрытых помещениях. "Всем медицинским работникам необходимо носить обычную маску при работе с пациентами с подозрением и использовать респиратор уровня N95", — добавили в Минздраве. Как правильно носить маску. Фото: medicom-ua.com Ранее Українські Новини писали о том, что в МОЗ созвали брифинг и рассказали, что известно о китайском коронавирусе, включая методы защиты от него. Напомним, в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.