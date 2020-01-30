В Минздраве объяснили, сможет ли маска защитить от китайского коронавируса

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Отмечают, что использовать маску следует в сочетании с другими средствами защиты, иначе создастся ложное чувство безопасности.

В Минздраве также рассказали, какой должна быть защитная маска и как правильно ее использовать:

должна покрывать нос и рот;

должна плотно прилегать, без отступлений по краям;

заменить маску следует как только она стала влажной;

не трогать центральную часть маски руками

не использовать маску повторно.

В то же время в сообщении отмечается, что людям с любыми респираторными симптомами необходимо носить маску, чтобы не распространять инфекцию, а здоровым — избегать больших скоплений, особенно в закрытых помещениях.

"Всем медицинским работникам необходимо носить обычную маску при работе с пациентами с подозрением и использовать респиратор уровня N95", — добавили в Минздраве.

Как правильно носить маску. Фото: medicom-ua.com

Ранее Українські Новини писали о том, что в МОЗ созвали брифинг и рассказали, что известно о китайском коронавирусе, включая методы защиты от него.

Напомним, в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.