В школах и детских садах Украины детям расскажут о профилактике коронавируса

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проведет кампанию по профилактике инфицирования и распространения коронавируса и как он передается, в школах и детских садах с 27 февраля.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передают Українські Новини.

"Инспекторы этой службы также проведут всеукраинскую кампанию и они пойдут в учреждения школьного и дошкольного образования",- сказал он.

Милованов отметил, что сотрудники Госпродпотребслужбы расскажут учителям, как себя вести в случае наличия у детей симптомов заболевания, что говорить родителями в таком случае.

Кроме этого, министр отметил, что инспекторы будут использовать материалы, подготовленные Министерством здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения, и просить учителей распространять их в родительских чатах.

Он рассказал, что к работе будут привлечены 2,5 тыс. санитарно-эпидемиологических экспертов для работы в 12,5 тыс. учебных заведений.

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