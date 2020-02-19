Коронавирус в вопросах и ответах. Как передается и как не перепутать с гриппом

На сегодняшний день в мире зафиксировано 75282 случая заболевания коронавирусом. 2012 случаев оказались смертельными. Эпидемия распространяется так стремительно, что Украине пришлось эвакуировать специальным рейсом из Китая своих граждан. Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, что такое коронависрус, откуда он взялся и как его можно подхватить.

Что такое коронавирус?

Коронавирус — это не один, а целое семейство вирусов, которыми могут заразиться люди и животные. Из-за них можно заболеть как обычной простудой, так и тяжелым острым респираторным синдромом со смертельным исходом.

Что такое новый коронавирус?

Новый коронавирус — новый штамм коронавируса, который раньше не выявлялся у людей. О нем заговорили в конце 2019 года и дали соответствующее название — 2019-nCoV. Эпицентром вспышки стал китайский город Ухань. Распространяющийся по планете вирус — это не тот же самый, который вызывал атипичную пневмонию. Скорее, его можно назвать "родственником" тяжелого острого респираторного синдрома, но это не один и тот же вирус.

2019-nCoV может вызвать насморк, боль в горле, кашель и повышение температуры. У некоторых людей болезнь может стать более тяжелой и привести к пневмонии и затрудненному дыханию. Летальные случаи редки. В группе риска заболеть коронавирусом находятся пожилые люди, а также лица, у которых уже имеются определенные патологии (например, диабет, сердечно-сосудистые заболевания).

Карта распространения коронавируса в мире. Скриншот gisanddata.maps.arcgis.com

Может ли человек заразиться 2019-nСoV от животного?

Случаи заражения коронавирусами человека от животных наблюдались задолго до 2019 года. Однако какое именно животное стало причиной заболевания сейчас — ученые пока не знают. Предполагается, что ряд первых случаев инфицирования в Китае произошел от животного источника с рынка торговли живыми животными. Поэтому, чтобы не заразиться нужно не употреблять в пищу сырые или полусырые продукты животного происхождения. А вот случаев заражения домашних животных (котов и собак) или распространения ими вируса ученые пока не обнаружили.

Может ли 20190-nCoV передаваться от человека к человеку?

Да, 2019-nCoV является возбудителем респираторного заболевания и может передаваться от человека к человеку, обычно при тесном контакте с инфицированным пациентом, например в домашней обстановке или медицинском учреждении.

Как распространяется вирус?

Новый коронавирус — это респираторный вирус. Он распространяется при кашле или чихании, через капли слюны или выделений из носа. Поэтому при чихании важно прикрывать рот и нос сгибом локтя или салфеткой, которую потом стоит обязательно выбросить. Руки нужно обязательно мыть с мылом или протирать спиртосодержащим средством.

На поверхностях вирус может жить только несколько часов. Вне организма вирус можно убить, просто протерев поверхность дезинфицирующим средством.

Где именно в мире зафиксированы случаи заболевания, можно отслеживать с помощью онлайн-карты.

В чем разница между заболеванием, вызванным инфекцией 2019 nCoV, гриппом и простудой?

2019-nCoV грипп и простуда имеют несколько общих симптомов, хотя болезни вывязывают разные вирусы. Это повышение температуры, кашель и насморк. Это значит, что определить, чем заражен человек, можно только с помощью лабораторных исследований.

ВОЗ, как и всегда, рекомендует как можно скорее обращаться за медицинской помощью при наличии кашля, повышенной температуры и затрудненного дыхания. Если в течение 14 дней до наступления симптомов больной совершал поездки или тесно контактировал с лицом, у кого наблюдаются симптомы респираторного заболевания, об этом следует сообщить медицинскому специалисту.

Сколько длится инкубационный период?

Инкубационный период — это период времени между заражением и появлением клинических симптомов болезни. Медики полагают, что инкубационный период у китайского коронавируса составляет от 1 до 12,5 дней, а в среднем 5-6 дней. За лицами, которые могли заболеть, стоит наблюдать не менее 14 дней, чтобы убедиться, не больны ли они.

Можно ли заразиться 2019-nCoV от человека, у которого не наблюдается никаких симптомов?

Специалисты пока не определились с ответом. Есть информация, что заразиться можно от человека, у которого нет видимых симптомов, но он болен. Однако большинство случаев заражения произошли от людей, у которых есть явные симптомы.

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