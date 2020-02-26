Опасность предубеждений и стигматизации. В ВОЗ рассказали, чем еще опасен коронавирус

Пока в санатории в Новых Санжарах министр здравоохранения Зоряна Скалецкая встретилась с эвакуированными из Китая украинцами и продолжает вместе с ними находиться в изоляции, Всемирная организация здравоохранения в своем отчете за 24 февраля рассказала об опасности, которую влекут за собой предубеждения и стигматизация определенных групп населения на фоне вспышки коронавируса.

В отчете говорится, что стигма возникает, когда люди негативно ассоциируют инфекционное заболевание с конкретным сообществом. В случае с COVID-19 речь идет о стигматизации людей из районов, которые пострадали от эпидемии. Людей "метят", стереотипно отделяют и дискриминируют из-за потенциальной негативной принадлежности к заболеванию.

Подчёркивается, что COVID-19 — это новое заболевание, поэтому объяснимым выглядит, что его возникновение и распространение вызывают путаницу, тревогу и страх среди широкой общественности. Эти факторы могут порождать вредные стереотипы.

Стигма может:

побуждать людей скрывать болезнь, чтобы избежать дискриминации;

не позволять людям немедленно обращаться за медицинской помощью;

не позволяет им воспринимать здоровое поведение.

Такие барьеры потенциально могут способствовать более серьезным проблемам со здоровьем, передаче инфекции и трудностям в борьбе с распространяем заболевания.

В сообщении приводится несколько примеров того, как можно противодействовать стигматизации:

распространять факты: стигма может быть усилена недостаточными знаниями о том, как развивается новая коронавирусная болезнь, как она передается и лечится;

привлекать социально влиятельных лиц (такие как религиозные лидеры и уважаемые знаменитости) к размышлению о людях, которые подвергаются стигматизации, и как поддержать их;

рассказать истории местных жителей, которые перенесли COVID-19 и выздоровели, чтобы подчеркнуть, что большинство людей выздоравливают после коронавируса;

убедиться, что представлены разные этнические группы. Материалы должны показать различные сообщества, которые в настоящее время пострадали, и показать, что совместная работа способна победить COVID-19;

сбалансированная отчетность. Репортажи в СМИ должны быть сбалансированными и контекстуализированными, распространяющими основанную на фактах информацию о борьбе со слухами и дезинформацией, которые могут привести к стигматизации.

Как сообщали Українські Новини, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с протестами в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая. Он поблагодарил всех, кто участвовал в эвакуации украинцев из китайского Уханя и назвал историю с возвращением украинцев из Уханя испытанием для украинской нации.

В другом своем обращении Зеленский завил, что реакция граждан на эвакуацию украинцев из Уханя из-за эпидемии коронавируса продемонстрировала, что Украина - это Европа, но эпохи Средневековья.