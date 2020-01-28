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28 января 2020, вторник, 20:45 103
Медицина 2020-01-28T20:45:02+02:00
Українські Новини
Симптомы китайского коронавируса: как распознать заболевание

Симптомы китайского коронавируса: как распознать заболевание

Кира Молчанова
Китай, Симптомы болезни, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Симптомы коронавируса. Фото: Рixabay
Симптомы коронавируса. Фото: Рixabay

Пока в Киеве не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, но врачи назвали главные симптомы заболевания. Об этом сообщает китайское агентство "Синьхуа".

Главные признаки заражения вирусом:

  • диарея; 
  • тошнота;
  • проблемы с пищеварением.

Среди других возможных симптомов заболевания:

  • головные боли;
  • учащенное сердцебиение;
  • тяжесть в груди;
  • боль в мышцах.

Согласно последним данным китайских медиков, кашель и жар могут проявляться не сразу, а только на поздних стадиях болезни.

Зараженные 2019-nCoV люди также иногда испытывают слабость и отсутствие аппетита.

Напомним, в мире зафиксировано уже больше 4 000 случаев заболевания китайским коронавирусом. Число погибших достигло 107 человек. Инкубационный период для вируса длится от 2 до 12 суток. Заболевание распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем или при контакте с зараженными животными.

Как писали Українські Новини, пока посольство Украины в Китае порекомендовало украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса, Всемирная организация здравоохранения призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан.

Также председатель КГГА Николай Поворозник рассказал, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового штамма вируса.

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