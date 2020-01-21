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21 января 2020, вторник, 17:21 30 Инфографика
Медицина 2020-01-21T17:22:25+02:00
Українські Новини
В Китае бушует новый смертельный вирус: рекомендации, как защитить себя от болезни

В Китае бушует новый смертельный вирус: рекомендации, как защитить себя от болезни

Таня Войтюк
Вирус, Китай, ОРВИ, Вспышка инфекции, Пневмония, Коронавирус, Заражение, Болезнь
Больница. Фото: pexels
Больница. Фото: pexels

Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу опубликовало рекомендации украинцам из-за нового коронавируса в Китае, которым заболело около 300 человек, шестеро из которых умерли.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 20 января 2020 в провинции Гуандун было зафиксировано 14 случаев заражения новым типом коронавируса воспаление легких (пневмония), эти пациенты теперь получают медицинскую помощь.

Минздрав напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

  • избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;
  • чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
  • избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
  • люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

С целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации по:

  • эпидемиологическим и клиническим критериям определения случая коронавирусной инфекции (nCoV);
  • клиническому ведению пациентов, отвечающих определению случая коронавирусной инфекции (nCoV);
  • перечню изделий медицинского назначения, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV;
  • требований по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находятся пациенты с подозрением на nCoV;
  • коммуникационным материалам для информирования населения о профилактических мероприятиях.

Необходимо плотно прикрывать дыхательные пути. Инфографика: МОННеобходимо плотно прикрывать дыхательные пути. Инфографика: МОН

Предотвратить распространение вируса может маска. Инфографика: МОНПредотвратить распространение вируса может маска. Инфографика: МОН

Чтобы не заражать других людей, необходимо использовать салфетки. Инфографика: МОНЧтобы не заражать других людей, необходимо использовать салфетки. Инфографика: МОН

Гигиена - лучший способ уберечь себя от заболеваний. Инфографика: МОНГигиена - лучший способ уберечь себя от заболеваний. Инфографика: МОН

Чтобы уберечь себя от вирусов необходимо следить за здоровьем. Инфографика: МОНЧтобы уберечь себя от вирусов необходимо следить за здоровьем. Инфографика: МОН

Стоит избегать публичных мест, в том числе и общественный транспорт.Стоит избегать публичных мест, в том числе и общественный транспорт. Инфографика: МОН

Как сообщали Українські Новини, врачи предупредили о том, что смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку.

Тем временем миру грозит вспышка одной из самых масштабных эпидемий гриппа за последние 15 лет. 

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