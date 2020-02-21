Минздрав опубликовал алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус

На данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Но для того, чтобы врачи, эпидемиологи и лабораторные специалисты знали, что необходимо делать, если в больницу обратился человек с подозрениями на COVID-19, Минздрав разработал алгоритм действий. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

При подозрении на COVID-19 врачи, эпидемиологи и лабораторные специалисты должны действовать таким образом:

Алгоритм действий врачей. Инфографика: Facebook/Центр общественного здоровья

Действия врачей при подозрениях на коронавирус. Инфографика: Facebook/Центр общественного здоровья

Алгоритм действий для лабораторного обследования. Инфографика: Facebook/Центр общественного здоровья

Центр общественного здоровья также отмечает, что для снижения рисков инфицирования следует помнить о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

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