Минздрав опубликовал алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус

На данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Но для того, чтобы врачи, эпидемиологи и лабораторные специалисты знали, что необходимо делать, если в больницу обратился человек с подозрениями на COVID-19, Минздрав разработал алгоритм действий. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. При подозрении на COVID-19 врачи, эпидемиологи и лабораторные специалисты должны действовать таким образом: Алгоритм действий врачей. Инфографика: Facebook\/Центр общественного здоровья Действия врачей при подозрениях на коронавирус. Инфографика: Facebook\/Центр общественного здоровья Алгоритм действий для лабораторного обследования. Инфографика: Facebook\/Центр общественного здоровья Центр общественного здоровья также отмечает, что для снижения рисков инфицирования следует помнить о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Как сообщали Українські Новини, в Китае Национальная комиссия здраоохранения добавила препарат "Арбидол" в предварительный план лечения COVID-19. Ранее сообщалось о том, что такое коронавирус COVID-19, каким образом он передается и какие меры можно принять для пофилактики этого заболевания. Также эксперты прогнозируют, что эпиемия коронавируса после февраля пойдет на спад.