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21 февраля 2020, пятница, 20:09 15 Инфографика
Общество 2020-02-21T20:09:46+02:00
Українські Новини
Минздрав опубликовал алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус

Минздрав опубликовал алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус

Елена Новикова
Центр общественного здоровья, Минздрав, Диагностика коронавируса, Коронавирус
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

На данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Но для того, чтобы врачи, эпидемиологи и лабораторные специалисты знали, что необходимо делать, если в больницу обратился человек с подозрениями на COVID-19, Минздрав разработал алгоритм действий. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

При подозрении на COVID-19 врачи, эпидемиологи и лабораторные специалисты должны действовать таким образом:

Алгоритм действий врачей. Инфографика: Facebook/Центр общественного здоровьяАлгоритм действий врачей. Инфографика: Facebook/Центр общественного здоровья

Действия врачей при подозрениях на коронавирус. Инфографика: Facebook/Центр общественного здоровьяДействия врачей при подозрениях на коронавирус. Инфографика: Facebook/Центр общественного здоровья

Алгоритм действий для лабораторного обследования. Инфографика: Facebook/Центр общественного здоровьяАлгоритм действий для лабораторного обследования. Инфографика: Facebook/Центр общественного здоровья

Центр общественного здоровья также отмечает, что для снижения рисков инфицирования следует помнить о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Как сообщали Українські Новини, в Китае Национальная комиссия здраоохранения добавила препарат "Арбидол" в предварительный план лечения COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что такое коронавирус COVID-19, каким образом он передается и какие меры можно принять для пофилактики этого заболевания.

Также эксперты прогнозируют, что эпиемия коронавируса после февраля пойдет на спад.

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