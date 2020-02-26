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  • Новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае
26 февраля 2020, среда, 18:08 106
Мир 2020-02-26T18:22:23+02:00
Українські Новини
Новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае

Новых случаев заражения COVID-19 за пределами Китая стало больше, чем в самом Китае

Кира Молчанова
ВОЗ, Коронавирус в Китае, коронавирус в Европе, Эпидемия коронавируса
Коронавирус (2019-nCoV) Фото: ВОЗ
Коронавирус (2019-nCoV) Фото: ВОЗ

В то время, как глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд считает, что мир оказался не готов к распространению коронавируса, впервые новых случаев заражения COVID-19 в Китае стало меньше, чем в других странах.

Об этом 26 февраля сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, за 25 февраля в Китае коронависрусной инфекцией заразились 411 человек, а за пределами Китая — 427.

По словам Гебрейесуса, случаи заражения связаны с очагами в Иране, Байрейне, Ираке, Кувейте, Омане, Италии, Алжире, Австрии, Хорватии, Германии, Испании и Швейцарии.

По словам гендиректора, некоторые политики настаивают на том, чтобы объявить пандемию COVID-19.

"Неосторожное использование слова "пандемия" не несет ощутимой пользы, но оно имеет значительный риск с точки зрения усиления ненужного и неоправданного страха, предрассудков, а также может парализовать систему. Такое объявление также может сигнализировать о том, что мы больше не можем сдерживать вирус, что не соответствует действительности", — говорится в речи главы ВОЗ, опубликованной на сайте организации.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 26 февраля, во всем мире число больных составляет 81 002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.

25 февраля первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Хорватии.

В этот же день первый больной коронавирусом был зафиксирован в Румынии.

26 февраля стало известно о больном COVID-19 из Мадрида.

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