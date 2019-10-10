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10 жовтня 2019, четвер, 08:15 22
Судова влада 2019-10-10T08:19:14+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливе хабарництво, недбалість, розтрату держкоштів та держзраду Порошенка

Суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливе хабарництво, недбалість, розтрату держкоштів та держзраду Порошенка

Петро Порошенко. Скріншот/5 канал
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження щодо можливого хабарництва, недбалості, розтрати держкоштів і держзради колишнього Президента Петра Порошенка. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Слідчий суддя встановив, що 05.07.2019 заявник звернувся до НАБУ із заявою про скоєння кримінального злочину екс-Президентом України за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ст. 369-2, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 256, 1 ч. ст. 396, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 год. 5 ст. 27 Кримінального кодексу.

Також заявник визначив розмір матеріальної та моральної шкоди від скоєння кримінальних правопорушень. При цьому відомості за заявою громадянина уповноваженими посадовими особами НАБУ до ЄРДР внесено не було. 30 вересня Антикорупційний суд розглянув скаргу на бездіяльність НАБУ і зобов'язав детективів відкрити справу за вказаними фактами.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР не готує підозру Порошенку.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Порошенком.

Раніше Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит в Панаму про 3 офшори Порошенка. Також у дружини Чауса вилучили речові докази у справі про причетність Порошенка до вивезення екс-судді у Молдову.

Тим часом Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката і заявив, що почув заклик Зеленського, а суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенка.

Також Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Після того, як Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка, Генеральна прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

 

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