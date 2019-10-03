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03 октября 2019, четверг, 13:00 2169
Президент 2019-10-03T13:00:58+03:00
Українські Новини
ГБР обнародовала подробности 12 дел против Порошенко

ГБР обнародовала подробности 12 дел против Порошенко

Петр Порошенко. Фото: АП
Петр Порошенко. Фото: АП

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

В частности, исследуются обстоятельства организации прохода кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив 25 ноября 2018 года, возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время заключения сделки в отношении завода "Кузница на Рыбальском" и телеканала "Прямой".

Также расследуется дело о возможном неправомерном влиянии Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов при назначении членов Высшего совета правосудия, вмешательстве в работу судей Апелляционного суда Киева, Окружного административного суда Киева по делу о национализации Приватбанка, а также вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения на должности.

Проверяются возможные нарушения при направлении представления на назначение бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана в Верховную Раду при отсутствии коалиции в парламенте и нарушения при отмене распоряжений Первомайской районной государственной администрации при зачислении земельного участка общей площадью 1 500 га к землям запаса государственной собственности.

Кроме того, ГБР занимается расследованием дел о возможной утрате материальных носителей секретной информации, противоправном завладении имуществом базы "Ивушка" Украинского общества слепых, а также возможной незаконной переправки через границу с использованием заведомо поддельных документов.

В то же время ГБР отмечает, что следователи не дали разрешение на разглашение информации о проведении обысков и экспертиз для недопущения нарушения прав участников уголовных производств.

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Портнов заявил, что Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.

При этом бывший президент Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как экс-первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв м недвижимости.

Кроме того, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

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