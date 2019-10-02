Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко

После того, как Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко, Генеральная прокуратура готовит ему сообщение о подозрении.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах.\r\n"Информация о подготовке подозрения Порошенко - не фейк. ГПУ активно работает", - сказал он.\r\nИсточник добавил, что подозрение будет касаться ст 364. Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, адвокат Порошенко Игорь Головань ранее заявлял, что экс-Президент не намерен проходить проверку на полиграфе во вторник.\r\nРанее Андрей Портнов заявил, что Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.\r\nКроме того, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.\r\nРанее ГБР вызвало Порошенко на допрос 4 раза. ГБР отказалось сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n