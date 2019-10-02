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02 октября 2019, среда, 15:56 44 Обновляется
Судебная власть 2019-10-02T16:05:52+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко

Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко

Петр Порошенко. Скриншо видео Facebook/Петр Порошенко
Петр Порошенко. Скриншо видео Facebook/Петр Порошенко

После того, как Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко, Генеральная прокуратура готовит ему сообщение о подозрении.

Об этом Українським Новинам сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

"Информация о подготовке подозрения Порошенко - не фейк. ГПУ активно работает", - сказал он.

Источник добавил, что подозрение будет касаться ст 364. Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Порошенко Игорь Головань ранее заявлял, что экс-Президент не намерен проходить проверку на полиграфе во вторник.

Ранее Андрей Портнов заявил, что Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.

Кроме того, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 4 раза. ГБР отказалось сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса.

 

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