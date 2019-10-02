Суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд г. Киева повторно арестовал активы и недвижимость бывшего Президента Украины Петра Порошенко, которые он ранее обманным путем переоформил на подконтрольное себе же Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Буд-Реновация" перед предыдущим судебным арестом.

Об этом Портнов заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, информирую, что сегодня суд еще раз арестовал активы и недвижимость Порошенко, которые ему перед предыдущим арестом удалось обманным путем вывести и переоформить на подконтрольную себе компанию.

Напомню, речь идет о недвижимости и акциях завода "Кузня на Рыбальском" по делу об отмывании Порошенко преступных доходов в офшорных юрисдикциях. Ожидаем также первых сообщений о подозрении фигуранту", - написал юрист.

Напомним, 19 сентября Портнов сообщил, что Порошенко переоформил 115 тыс. кв. метров недвижимости, принадлежавших Частному акционерному обществу (ЧАО) "Кузница на Рыбальском" (ранее завод "Ленинская кузница", Киев), на подконтрольное себе ООО "Буд-Реновация".

17 сентября Печерский районный суд г. Киева наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту "Киев" (Жуляны) были найдено доказательства незаконного пересечения границы Порошенко во время его авиаперелета на Мальдивы.

Также Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко обналичил в Международном инвестиционном банке 340 млн долларов в последний месяц своего президентства.