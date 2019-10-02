Суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд г. Киева повторно арестовал активы и недвижимость бывшего Президента Украины Петра Порошенко, которые он ранее обманным путем переоформил на подконтрольное себе же Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Буд-Реновация" перед предыдущим судебным арестом.\r\nОб этом Портнов заявил на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Друзья, информирую, что сегодня суд еще раз арестовал активы и недвижимость Порошенко, которые ему перед предыдущим арестом удалось обманным путем вывести и переоформить на подконтрольную себе компанию.\r\nНапомню, речь идет о недвижимости и акциях завода "Кузня на Рыбальском" по делу об отмывании Порошенко преступных доходов в офшорных юрисдикциях. Ожидаем также первых сообщений о подозрении фигуранту", - написал юрист.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, 19 сентября Портнов сообщил, что Порошенко переоформил 115 тыс. кв. метров недвижимости, принадлежавших Частному акционерному обществу (ЧАО) "Кузница на Рыбальском" (ранее завод "Ленинская кузница", Киев), на подконтрольное себе ООО "Буд-Реновация".\r\n17 сентября Печерский районный суд г. Киева наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском".\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту "Киев" (Жуляны) были найдено доказательства незаконного пересечения границы Порошенко во время его авиаперелета на Мальдивы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко обналичил в Международном инвестиционном банке 340 млн долларов в последний месяц своего президентства.