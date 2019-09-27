НАБУ допросило Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко. \r\nОб этом Українським Новинам сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий\r\n"Он был на допросе", - сказал он.\r\nДопрос состоялся 23 сентября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДругих подробностей он не сообщил.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nПо данным источников Українських Новин в бюро, допрос касался дела о коррупции в "Центрэнерго" и дела о нанесении 1,4 млрд гривен ущерба государственным облэнерго.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Андрей Портнов заявил, что Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПри этом бывший президент Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как экс-первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв м недвижимости. \r\nКроме того, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.