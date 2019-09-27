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27 сентября 2019, пятница, 17:44 3714 Дополнено
Судебная власть 2019-09-27T17:45:45+03:00
Українські Новини
НАБУ допросило Порошенко

НАБУ допросило Порошенко

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко. 

Об этом Українським Новинам сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий

"Он был на допросе", - сказал он.

Допрос состоялся 23 сентября.

Других подробностей он не сообщил.

(Новость дополнена подробностями)

По данным источников Українських Новин в бюро, допрос касался дела о коррупции в "Центрэнерго" и дела о нанесении 1,4 млрд гривен ущерба государственным облэнерго.

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Портнов заявил, что Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.

При этом бывший президент Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как экс-первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв м недвижимости.

Кроме того, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

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