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04 октября 2019, пятница, 12:50 2542
Президент 2019-10-04T12:51:58+03:00
Українські Новини
Порошенко заявил, что услышал призыв Зеленского

Порошенко заявил, что услышал призыв Зеленского

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко

Нанявший для своего защиты российского адвоката бывший Президент Петр Порошенко заявил, что услышал призыв Президента Владимира Зеленского к единству.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, мы должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", - заявил Порошенко.

Также Порошенко одобрил видеообращение Зеленского к протестующим против "формулы Штайнмайера" украинцам.

Он подчеркнул, что предметом общенационального консенсуса может стать дорожная карта реализации "минских договоренностей". Порошенко заявил, что не "формула Штайнмайера", а именно документ и является тем, с чем Украина должна ехать на саммит в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

"Люди вышли на днях на протест не потому, что они порохоботы, как некоторым кажется. Ветераны, волонтеры, просто неравнодушные граждане - они любят Украину и имеют право на то, чтобы с их мнением считались", - заявил Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР обнародовала подробности 12 дел против Порошенко. Также Порошенко назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина" и заявил, что на него тоже никто не давил и давить не может.

Тем временем Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко.

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