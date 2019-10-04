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04 октября 2019, пятница, 11:00 67
Политика 2019-10-04T11:13:40+03:00
Українські Новини
Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката

Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката

Илья Новиков. Фото: novayagazeta.ru
Илья Новиков. Фото: novayagazeta.ru

После того, как ГБР обнародовала подробности 12 дел против Порошенко

Известный российский адвокат и бывший игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Илья Новиков привлечен к защите депутата Верховной Рады и бывшего президента Петра Порошенко в ряде уголовных производств против него. Об этом говорится в сообщении партии "Европейская солидарность".

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", - считают в политсиле.

В "Евросолидарности" напоминают, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. "В российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан-узников Кремля. В частности, до прошлого месяца он был адвокатом наших моряков. Также Илья Новиков защищает и российских оппозиционеров, занимает активную гражданскую позицию - последовательно выступает против политических репрессий Путина", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Портнов заявил, Порошенко пройдет три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.

При этом Порошенко ранее проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как экс-первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв м недвижимости.

В то же время, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

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