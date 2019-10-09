ГБР не готовит подозрение Порошенко

Госбюро расследований, которое открыло дело на Петра Порошенко из-за недостоверного декларирования, не готовит подозрение бывшему Президенту. Об этом, отвечая на вопрос Українських Новин, сообщил директор ГБР Роман Труба.

"На данный момент проекта подозрения бывшему Президенту в ГБР нет", - сказал он. По его словам, Порошенко фигурирует в ряде дел ГБР, однако пока о подозрении ему не идет речь.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко. Также у жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову.

Тем временем Порошенко нанял для своей защиты российского адвоката и заявил, что услышал призыв Зеленского. Тем временем суд повторно арестовал активы и недвижимость Порошенко.

Также Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

После того, как Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко, Генеральная прокуратура готовит ему сообщение о подозрении.