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14 октября 2020, среда, 07:00 51 Новости дня
Общество 2020-10-14T07:00:01+03:00
Українські Новини
Зе объявил странный опрос на выборах, карантин продлили до нового года, больные ковидом совершают суицид в бол

Зе объявил странный опрос на выборах, карантин продлили до нового года, больные ковидом совершают суицид в больницах

Денис Иванеско
Суицид, Коронавирус, Местные выборы, погода в Украине, Главное за день, Опрос Зеленского, Продление карантина в Украине

Вместе с местными выборами 25 октября Зеленский решил провести опрос и задать избирателям 5 вопросов на выходе из участков. Что за вопросы – скажут потом.

Хотя до дня голосования – меньше 2 недель для всех участников процесса инициатива президента стала полной неожиданностью. ЦИК сказал, что ничего не знает об опросе и не организовывает его.

Наблюдатели заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий. Это признал и Офис президента, мол опрос – не референдум

Журналисты посмеялись с решительной идеи.

Наиболее рациональным объяснением скоропостижного опроса выглядит версия про легализацию марихуаны. Эта тема опроса может привлечь молодежь на участки, которым Слуга народа более симпатична, чем другие партии. Явка на местных выборах в Украине традиционно низкая – ниже парламентских и президентских выборов, которые по статистике привлекают на участки  наибольшее количество избирателей. Таким образом, марихуана приведет молодежь, которая повысит шансы кандидатов партии Зе на победу. 

Кабмин ожидаемо продлил карантин до конца года. Рестораны, клубы и бары будут закрыты с 22:00 до 7 утра. Все спортивные соревнования будут без зрителей. Кроме международных. 

Школы идут на двух недельные каникулы, а университеты минимум месяц будут учить студентов дистанционно. 

В последние недели резко растет заболеваемость. Изменились критерии адаптивного карантина. Ковид стал массовой болезнью. Почитайте шокирующий пост инфекциониста Ольги Голубовской как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы тихо умереть.

Радует только погода – в среду, четверг и пятницу будет тепло и сухо. В субботу обещают дождь. 

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