ЦИК не знал об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не организовывает его

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не располагает информацией об анонсированном Президентом Владимиром Зеленским опросе избирателей в день местных выборов, 25 октября, и не привлечена к его организации и проведению.

Об этом Українським Новинам сообщили члены ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Пока что мне ничего не известно", - ответил Андрей Евстигнеев на вопрос о том, располагает ли комиссия информацией об опросе и привлечена ли к его организации и проведению.

Заместитель председателя Центризбиркома Сергей Дубовик также сообщил, что узнал об опросе из видеообращения главы государства.

"Отсутствует нормативно-правовая база организации такого процесса", - добавил он.

Законопроект о всеукраинском референдуме Верховная Рада приняла только в первом чтении, в то время как ко второму подано более тысячи поправок.

В свою очередь инициированный "Слугой народа" законопроект, которым ЦИК предлагается уполномочить проводить социальные опросы в день голосования на выборах только включен в повестку дня и не рассматривался по сути, при том что следующее заседание парламента состоится только 20 октября.

Несколько источников агентства в комиссии на условиях анонимности также заверили, что информацию об опросе услышали сегодня впервые от Зеленского, а для его организации, проведения или подсчета результатов комиссией нет никаких юридических оснований.

Они также выразили сомнение, что любой из вышеуказанных документов может быть принят и вступить в силу, чтобы успеть провести опрос по такой процедуре, и предположили, что процесс будет организован иным способом без привлечения ЦИКа.

В то же время до прояснения инициаторами опроса процедуры его проведения, они не готовы комментировать вопросы финансирования подобного мероприятия, его юридический статус или последствия.

Как сообщали Українськi Новини, "Опора" заявляет, что анонсированный Зеленским опрос не будет иметь юридических последствий.

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