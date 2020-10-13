подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть
13 октября 2020, вторник, 10:41 1714
Политика 2020-10-13T10:45:01+03:00
Українські Новини
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть

Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть

Ольга Фандорина
Здравоохранение, Коронавирус, коронавирус в Украине, Ольга Голубовская
Covid-19. Фото: pixabay
Covid-19. Фото: pixabay

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская обратилась к людям, которые не верят в угрозу коронавируса и призвала украинцев носить маски и соблюдать дистанцию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Всем "ковидоскептикам", которых, правда, стало меньше в ленте, хочу сказать следующее: вам хорошо живется. Вы не видите, что испытывают пациенты, которые ищут себе кровать с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, то есть все тяжкие пациенты оказываются на волоске от гибели. Вы не видите, как тяжелые истощенные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причем делают это тихо, ночью, чтобы никто не видел ... как умирают сравнительно молодые люди, которые уже выздоравливают, от тромбозов ... Трудно, когда в одной семье умирают несколько человек ... причем не всегда старейших ... Вы не видите темпа работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днем, ни ночью ... и такое было во многих странах, развитых и не очень", — написала Голубовская.

Она отметила, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% менее тяжелых больных, чтобы система здравоохранения оказалась в коллапсе.

"Не верите, не боитесь — ваше право. Просто дайте шанс тем, кто боится, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в "ковидных" госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных молах. Носите маски и соблюдайте дистанцию. Обращайтесь, как потенциально инфицированные, потому что мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системы здравоохранения", — отметила инфекционистка.

Она также добавила, что тяжесть заболевания COVID-19 — "дозозависимая".

"Не контактируйте с людьми, которые имеют респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий. К сожалению, для таких инфекций со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разъединение и индивидуальная защита. Кстати, и инфекция, обусловленная SARS-CoV 2002, исчезла за год только благодаря мерам контроля над заболеванием. Но и проблема, правда, была совсем другого масштаба. Мы делаем все для того, чтобы вам помочь. и просим вас помочь нам", — добавила Голубовская.

Ольга Голубовська звернулася до ковідоскептиків

Как сообщали Українські новини, в Украине 320 школ закрыты на карантин, а 110 тыс. школьников находятся на самоизоляции.

Также сегодня Минздрав предложит Кабмину ужесточить карантинные меры в стране.

Больше новостей о: Здравоохранение Коронавирус коронавирус в Украине Ольга Голубовская

"Будет так, как решишь ты". Зеленский на выборах 25 октября задаст всем избирателям на участках 5 вопросов
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть
Новости
Порты Украины ждут помощи СНБО в отношении российских буксиров, — СМИ 12:08
В Киевсовет балотируется бывшая секс-работница 12:03
Кернес скоро вернется в Харьков, а слухи о его плохом самочувствии — спекуляции оппонентов перед выборами, — мэрия 11:53
МИД против возможного закрытия границ при второй волне коронавируса 11:38
Минздрав за сутки увеличил на 42,7% количество ПЦР-тестов на COVID-19 11:32
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
За 8 месяцев падение ВВП составило 5,8%, - Минэкономики
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok