Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская обратилась к людям, которые не верят в угрозу коронавируса и призвала украинцев носить маски и соблюдать дистанцию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Всем "ковидоскептикам", которых, правда, стало меньше в ленте, хочу сказать следующее: вам хорошо живется. Вы не видите, что испытывают пациенты, которые ищут себе кровать с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, то есть все тяжкие пациенты оказываются на волоске от гибели. Вы не видите, как тяжелые истощенные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причем делают это тихо, ночью, чтобы никто не видел ... как умирают сравнительно молодые люди, которые уже выздоравливают, от тромбозов ... Трудно, когда в одной семье умирают несколько человек ... причем не всегда старейших ... Вы не видите темпа работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днем, ни ночью ... и такое было во многих странах, развитых и не очень", — написала Голубовская.

Она отметила, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% менее тяжелых больных, чтобы система здравоохранения оказалась в коллапсе.

"Не верите, не боитесь — ваше право. Просто дайте шанс тем, кто боится, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в "ковидных" госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных молах. Носите маски и соблюдайте дистанцию. Обращайтесь, как потенциально инфицированные, потому что мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системы здравоохранения", — отметила инфекционистка.

Она также добавила, что тяжесть заболевания COVID-19 — "дозозависимая".

"Не контактируйте с людьми, которые имеют респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий. К сожалению, для таких инфекций со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разъединение и индивидуальная защита. Кстати, и инфекция, обусловленная SARS-CoV 2002, исчезла за год только благодаря мерам контроля над заболеванием. Но и проблема, правда, была совсем другого масштаба. Мы делаем все для того, чтобы вам помочь. и просим вас помочь нам", — добавила Голубовская.

Как сообщали Українські новини, в Украине 320 школ закрыты на карантин, а 110 тыс. школьников находятся на самоизоляции.

Также сегодня Минздрав предложит Кабмину ужесточить карантинные меры в стране.

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