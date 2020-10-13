"Будет так, как решишь ты". Зеленский на выборах 25 октября задаст всем избирателям на участках 5 вопросов

Президент Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов, 25 октября, задаст избирателям на избирательных участках 5 вопросов, чтобы сделать так, как они решат, однако не пояснил, о чем именно идет речь.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне, в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали.

5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не независимых агентов из телешоу, не агентов других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим, а что думаешь ты", – сказал он.

Зеленский добавил, что парламент пока готовится закрепить механизм народовластия на законодательном уровне.

"Согласитесь, право народа Украины на собственное мнение – священно. Ему не надо благословение от политиков. И ничего не мешает нам с тобой поговорить просто откровенно... Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты, потому что "Україна – це ти". Воскресенье, 25 октября. Приходи и решай", – сказал он.

О сути вопросов Президент пообещал сообщить позже.

Как сообщали Українські новини, Зеленский захотел провести Олимпийские игры совместно с Польшей.

Также Зеленский заявил, что готов будет признать свою неудачу, если не сможет прекратить войну с Россией.

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