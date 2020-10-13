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13 октября 2020, вторник, 17:23 147
Кабмин 2020-10-13T17:30:20+03:00
Українські Новини
Кабмин запретил работу ресторанов с 22:00 до 7:00

Кабмин запретил работу ресторанов с 22:00 до 7:00

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Киеве
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Кабинет Министров, который продлил адаптивный карантин до конца года, запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства во вторник, передают Українськi Новини.

"Предлагается ввести ограничение на работу ресторанов и других заведений, не позднее 22 часов даже в "зеленом" уровне", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что работа таких субъектов хозяйствования будет запрещена с 22:00 до 07:00.

При этом ограничение не касается работы для адресной доставки и заказов на вынос.

Также Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей было поручено усилить государственный контроль над осуществлением санитарного законодательства и противоэпидемических мер субъектами хозяйствования.

Как сообщали Українськi Новини, Минобразования рекомендует установить каникулы во всех заведениях общего среднего образования с 15 по 30 октября. 

Кроме того, с 12 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

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