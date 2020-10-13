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13 октября 2020, вторник, 17:51 156
Общество 2020-10-13T17:53:17+03:00
Українські Новини
Кабмин рекомендовал с 15 октября отправить школьников на каникулы, а студентов – на "дистанционку"

Кабмин рекомендовал с 15 октября отправить школьников на каникулы, а студентов – на "дистанционку"

Кира Молчанова
Школа, Университет, Студенты, Университеты, Карантин, Студент, дистанционное обучение, Карантин в школах, Адаптивный карантин
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Кабинет Министров в рамках продления адаптивного карантина до конца 2020 года рекомендует учреждениям среднего образования установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а университетам - проводить дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, передают Українськi Новини.

"Также рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 до 30 октября 2020 года каникулы, в последующий период возможен переход на дистанционное и смешанное обучение", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания.

Кроме этого, правительство рекомендует учреждениям высшего образования с 15 октября по 15 ноября осуществлять дистанционное обучение с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме студентов-сирот, и лиц с временно оккупированных территорий.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил адаптивный карантин до 2021 года.

Кроме того, Кабинет Министров запретил массовые мероприятия при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек - в "желтой", 20 - в "оранжевой".

Также Кабмин запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

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