Кабмин изменил критерии адаптивного карантина

Кабинет Министров внес изменения в критерии адаптивного карантина, который продлил до конца года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

В частности, в 2 раза увеличен целевой показатель охвата тестированием - с 24 тыс. тестов на 100 тыс. населения до 48 тыс. на 100 тыс. населения в течении последних 7 дней.

Внесены изменения в количество занятых коек, которые учитываются при установлении уровня эпидемической опасности.

"Мы не будем учитывать койки, которые отведены в детских и педиатрических отделениях", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также изменен критерий отнесения к "красному уровню" эпидопасности - теперь для этого заболеваемость в течении 14 дней должна будет превышать 320 человек на 100 тыс. населения.

Сейчас данный критерий был динамическим: административная единица могла быть отнесена к "красной зоне" в случае превышения среднего по стране уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в 5 раз и более.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил проведение немеждународных спортивных мероприятий со зрителями.

Также Кабинет Министров запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

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