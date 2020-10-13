Циклон Gizela испортит погоду. Синоптик дала прогноз до конца недели и Покров

В то время как синоптики прогнозируют экстремальные перепады температур в октябре от жары к заморозкам со снегом, на этой неделе погода в Украине еще будет теплой. Однако ближе к выходным в страну придет существенное похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Во вторник Украина будет одной из самых теплых стран Европы (карта). Температура воздуха в течение дня составит + 20 + 24 градуса, только в западных областях дожди снизят градусы до + 16 + 19-ти", - написала она.

В то же время юго-восточный ветер ожидается порывистым, в западной части до штормового.

Дожди пройдут в западной части Украины, подойдет циклон Gizela, вечером осадки усилятся, немного затронут также под конец дня Одесскую область. А в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

В Киеве вторник - самый теплый день на этой неделе. Будет до +20 градусов. "Ветерок, правда, может задувать порывистый, юго-восточного направления. Дожди в столице маловероятны", - сообщила синоптик.

На Покров и День защитника Украины дожди ожидаются местами в западных областях, могут затронуть немного Житомирщины и Киевщины.

На Западе 14 октября похолодает днем ​​до + 10 + 15 градусов, на севере, в Винницкой и Черкасской областях будет в пределах + 14 + 19 градусов, на остальной территории + 19 + 24 градуса.

"Существенное похолодание в Украине предполагается в выходные, 17-18 октября. Так что воспользуйтесь теплыми днями, купите новые шерстяные пледы и новую щетку для вычесывания шерсти у кошек - будет чем заняться под дождь и стужу", - резюмировала Диденко.

Напомним, синоптики прогнозируют аномальную зиму.

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