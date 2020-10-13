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13 октября 2020, вторник, 14:04 114
Президент 2020-10-13T14:30:19+03:00
Українські Новини
Офис Президента подтверждает отсутствие юридических последствий опроса 25 октября

Офис Президента подтверждает отсутствие юридических последствий опроса 25 октября

Елена Новикова
Президент, Голосование, Местные выборы, Владимир Зеленский, Местные выборы-2020, Опрос избирателей
Офис Президента Украины. Фото: ЛБ
Офис Президента Украины. Фото: ЛБ

Офис Президента подтверждает, что анонсированный Президентом Владимиром Зеленским опрос избирателей на участках в день местных выборов, 25 октября, не будет иметь юридических последствий.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий", - сказано в нем.

Офис добавил, что такой опрос "даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества".

"Чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников", - сказано в сообщении.

Потребность в такой форме Офис поясняет тем, что "политику государства должен определять народ, а не те, у кого достаточно медийного влияния и денег".

В то же время Офис ничего не пояснил о том, кто именно будет проводить опрос и подсчитывать результат, за чей счет это будет происходить, какой будет выборка и какие будут вопросы.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия не располагает информацией об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не привлечена к его организации и проведению.

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что такой опрос не может быть законно проведен в помещениях для голосования, а в случае проведения на улице - не будет иметь юридических последствий.

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