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13 октября 2020, вторник, 18:18 94
Кабмин 2020-10-13T19:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин запретил проведение немеждународных спортивных мероприятий со зрителями

Кабмин запретил проведение немеждународных спортивных мероприятий со зрителями

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине, усиление карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Кабинет Министров после продления адаптивного карантина запретил проведение спортивных мероприятий со зрителями за исключением международных соревнований и матчей.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании во вторник, передают Українськi Новини.

"Предлагается на территории всех без исключения регионов, где установлен "зеленый", "желтый" и "оранжевый" уровень опасности, проведение всех спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных соревнований и матчей, которые могут проводиться со зрителями по отдельному согласованию с Министерством здравоохранения", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов, представляя документ.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

Также с 12 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Тем временем Минобразования рекомендует установить каникулы во всех заведениях общего среднего образования с 15 по 30 октября.

Кроме того, правительство установило новые запреты при проведении массовых мероприятий

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