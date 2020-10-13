Кабмин запретил проведение немеждународных спортивных мероприятий со зрителями

Кабинет Министров после продления адаптивного карантина запретил проведение спортивных мероприятий со зрителями за исключением международных соревнований и матчей. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании во вторник, передают Українськi Новини. "Предлагается на территории всех без исключения регионов, где установлен "зеленый", "желтый" и "оранжевый" уровень опасности, проведение всех спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных соревнований и матчей, которые могут проводиться со зрителями по отдельному согласованию с Министерством здравоохранения", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов, представляя документ. Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00. Также с 12 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Тем временем Минобразования рекомендует установить каникулы во всех заведениях общего среднего образования с 15 по 30 октября. Кроме того, правительство установило новые запреты при проведении массовых мероприятий