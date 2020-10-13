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  • На "опросе Зеленского" будут спрашивать о легализации марихуаны, чтобы привлечь молодежь на выборы, — СМИ
13 октября 2020, вторник, 15:59 31
Президент 2020-10-13T16:00:19+03:00
Українські Новини
На "опросе Зеленского" будут спрашивать о легализации марихуаны, чтобы привлечь молодежь на выборы, — СМИ

На "опросе Зеленского" будут спрашивать о легализации марихуаны, чтобы привлечь молодежь на выборы, — СМИ

Елена Новикова
Голосование, Местные выборы, Владимир Зеленский, Местные выборы-2020, Опрос Зеленского, Опрос избирателей
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский изначально хотел включить в опрос избирателей на участках в день местных выборов, 25 октября, вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе. Также планируется включить вопросы, интересующие молодежь, например, о легализации марихуаны. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента.

"... Идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все ещё популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", - отметил собеседник.

Отмечается, что анкеты для опроса не планируют выдаваться на избирательных участках. Опрос планируют провести в форме экзит-полла за частные средства. Однако источник не уточнил, за чьи именно деньги хотят осуществить затею Зеленского источник не уточнил.

Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы.

Как сообщали Українські Новини, Центральная избирательная комиссия не располагает информацией об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не привлечена к его организации и проведению.

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что такой опрос не может быть законно проведен в помещениях для голосования, а в случае проведения на улице - не будет иметь юридических последствий.

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