Журналист Вячеслав Чечило прокомментировал аносированный Президентом Украины Владимиром Зеленским национальный опрос 25 октября, в день проведения выборов местных органов власти. А учитывая отсутствие юридической силы данного опроса, назвал запланированное подобное социологическое исследование "посмешищем".

Об этом журналист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Зеленский успешно продолжает политику Порошенко по превращению в говно всего, к чему прикасается. Объявили о проведении национального опроса. Ок, молодцы. Но потом оказывается, что никакой юридической силы он иметь не будет. Кроме того, пройдет в смешном формате опроса на выходе с участков и без острых, т.е. действительно важных вопросов. В результате – посмешище, ничего более. Зачем вообще было затевать и только портить неплохую в целом идею – загадка".

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