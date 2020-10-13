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13 октября 2020, вторник, 15:58 23 Мнение
Выборы 2020-10-13T16:03:30+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Опрос Зеленского – посмешище, ничего более

Вячеслав Чечило: Опрос Зеленского – посмешище, ничего более

Ирина Дорофейчук
Президент Украины, Вячеслав Чечило, Владимир Зеленский, Национальный опрос
Вячеслав Чечило. Фото из открытых источников
Вячеслав Чечило. Фото из открытых источников

Журналист Вячеслав Чечило прокомментировал аносированный Президентом Украины Владимиром Зеленским национальный опрос 25 октября, в день проведения выборов местных органов власти. А учитывая отсутствие юридической силы данного опроса, назвал запланированное подобное социологическое исследование "посмешищем".

Об этом журналист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Зеленский успешно продолжает политику Порошенко по превращению в говно всего, к чему прикасается. Объявили о проведении национального опроса. Ок, молодцы. Но потом оказывается, что никакой юридической силы он иметь не будет. Кроме того, пройдет в смешном формате опроса на выходе с участков и без острых, т.е. действительно важных вопросов. В результате – посмешище, ничего более. Зачем вообще было затевать и только портить неплохую в целом идею – загадка".

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